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РИА Новости

Аналитик посоветовал не менять рубли на доллары

Рубль не выглядит привлекательным и долгосрочно стабильным активом. Но бывают ситуации, когда все-таки рубли не стоит менять на иностранную валюту, рассказал агентству "Прайм" директор по развитию компании Noble Russian Finance Club Александр Зюриков.В источнике
РИА Новости
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С чего всё началось

Финансист рассказал, когда стоит предпочесть рубль доллару

В течение последних 30 лет курс рубля по отношению к доллару снижается. И хотя темпы этого снижения постоянно замедляются, на графиках мы видим сохранение устойчивого нисходящего тренда. Об этом агентству "Прайм" рассказал директор по развитию компании Noble Russian Finance Club Александр Зюриков.
ПРАЙМ18:01

Подробнее о событии

Аналитик Зюриков рассказал, когда не стоит менять рубли на доллары

ФАН19:40

Эксперт посоветовал россиянам не менять рубли на доллары

Национальная служба новостей19:04

Финансист рассказал, когда стоит предпочесть рубль доллару

ПРАЙМ18:01

Аналитик рассказал о преимуществах рубля над долларом

РЕН ТВ18:41

Финансист рассказал о выгоде рубля

Lenta.ru18:21

Аналитик посоветовал не менять рубли на доллары

РИА Новости18:16

Эксперт рассказал, когда не следует обменивать рубли на доллары

Газета.Ru18:46
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