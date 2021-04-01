Мультфильм про Ганзеля и Гретель занял на Netflix второе место по просмотрам

За первые выходные после выхода на онлайн-платформе мультфильм не только занял второе место по просмотрам в США и в мире, но и стал лидером в некоторых странах, сообщает пресс-служба «Роскино».