Прогноз по валютному рынку в наступившем году озвучил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Тенденция по ослаблению доллара в 2021 году может продолжиться. Причина этому — американской валюты стало слишком много.

С чего всё началось Прогноз курса валют на 2021 год. Что угрожает доллару и давит на рубль В этом случае, по мнению Александра Бахтина, доллар будет временами укрепляться до 80 рублей. Life.ru 5 января в 16:40