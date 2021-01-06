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Народные новости
Народные новости

Аналитик предрек дальнейшее ослабление доллара к мировым валютам

Прогноз по валютному рынку в наступившем году озвучил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Тенденция по ослаблению доллара в 2021 году может продолжиться. Причина этому — американской валюты стало слишком много.В источнике
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