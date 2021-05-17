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Экономика

Аналитик предрек падение доллара до 60 рублей

В ближайшие годы доллар может опуститься в цене до 60 рублей из-за изменений глобального цикла. Такое мнение выразил ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич в интервью "Российской газете".В источнике

С чего всё началось

Ждет ли курс рубля новое укрепление, как в 2000-е годы

Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты": - В то время как мировая и российская экономика выправляются после коронавирусной рецессии, все острей возникает вопрос о том, какие модели будут двигать финансовые рынки.
Российская газета22:00

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Российской валюте предсказали укрепление до 60 рублей за доллар

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URA.Ru23:37
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В Минпросвещения уточнили антитеррористические требования к лагерям

Детские лагеря будут разделены на четыре категории защиты в зависимости от числа отдыхающих в смену, а также от уровня безопасности в регионе, согласно новым утверждённым требованиям правительства к антитеррористической защищённости мест отдыха детей, сообщили в Минпросвещения России.
RT на русском06:25

В Кремле не рассматривают идею Киева об обмене Медведчука на осужденных украинцев

Москва вряд ли может серьезно рассматривать предложение Киева об обмене главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука на осужденных в РФ украинцев.
ТАСС05:41

Бывшего гендиректора центра Хруничева приговорили к пяти годам колонии

Суд признал виновным в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК) бывшего гендиректора Государственного космического научно-производственного центра им. М.В. Хруничева Александра Селиверстова и приговорил его к пяти годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет.
РБК07:24