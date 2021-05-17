В Минпросвещения уточнили антитеррористические требования к лагерям

Детские лагеря будут разделены на четыре категории защиты в зависимости от числа отдыхающих в смену, а также от уровня безопасности в регионе, согласно новым утверждённым требованиям правительства к антитеррористической защищённости мест отдыха детей, сообщили в Минпросвещения России.