Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты": - В то время как мировая и российская экономика выправляются после коронавирусной рецессии, все острей возникает вопрос о том, какие модели будут двигать финансовые рынки.

Российская газета 22:00