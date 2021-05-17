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Экономика

Аналитик предрек падение доллара до 60 рублей

В ближайшие годы доллар может опуститься в цене до 60 рублей из-за изменений глобального цикла. Такое мнение выразил ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич в интервью "Российской газете".В источнике

С чего всё началось

Ждет ли курс рубля новое укрепление, как в 2000-е годы

Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты": - В то время как мировая и российская экономика выправляются после коронавирусной рецессии, все острей возникает вопрос о том, какие модели будут двигать финансовые рынки.
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