Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

Аналитик предрек падение доллара до 60 рублей

В ближайшие годы доллар может опуститься в цене до 60 рублей из-за изменений глобального цикла. Такое мнение выразил ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич в интервью "Российской газете".В источнике

С чего всё началось

Ждет ли курс рубля новое укрепление, как в 2000-е годы

Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты": - В то время как мировая и российская экономика выправляются после коронавирусной рецессии, все острей возникает вопрос о том, какие модели будут двигать финансовые рынки.
Российская газета22:00

Подробнее о событии

Аналитик пообещал россиянам доллар по 60 рублей

РЕН ТВ00:46

Экономист предрек россиянам доллар по 60 рублей

Московский Комсомолец02:22

Аналитик спрогнозировал падение доллара до 60 рублей

РИА Новости02:21

Аналитик предупредил россиян о возврате доллара к 60 рублям

News.ru00:56

Российской валюте предсказали укрепление до 60 рублей за доллар

ФАН04:06

Аналитик предсказал россиянам доллар по 60 рублей

Lenta.ru00:31

Аналитик предрек возврат доллара к 60 рублям

URA.Ru23:37
Интересное

Годовалой Тасе из Барнаула со СМА поставили укол за 150 млн рублей

Лекарство исправляет поломку гена, которая вызывает атрофию мышц Годовалая Тася Ларионова из Барнаула, у которой врачи диагностировали тяжелое генетическое заболевание – спинальную мышечную атрофию (СМА), получила укол препарат "Золгенсма".
Толк03:20

Спасти атмосферу Земли от парниковых газов за счёт РФ намерен Евросоюз с 2023 года

Как стало известно EVO-RUS.COM, на территории Европейского союза с 2023-го года вступит в действие углеродный налог на поступающую из других стран продукцию, при производстве которой в атмосферу выбрасывается масса парниковых газов.
Evo-rus.comвчера в 01:34

Суд рассмотрит дело россиянки, которая убила любовника, сев ему на шею

Весящая более центнера 45-летняя жительница Новокузнецка, поссорившись с любовником, задушила его, сев тому шею, уголовное дело об убийстве направлено в суд, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области.
РИА Новости10:35