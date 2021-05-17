Трансграничные переводы из России вернулись к показателям 2019 года

Сумма трансграничных переводов из России в первом квартале текущего года составила 1,638 миллиарда долларов, что на 16,4% больше показателя годом ранее, при этом в допандемийном 2019 году сумма переводов составляла 1,603 миллиарда долларов за квартал, говорится в материалах Банка России.