Аналитик предрек падение доллара до 60 рублей
В ближайшие годы доллар может опуститься в цене до 60 рублей из-за изменений глобального цикла. Такое мнение выразил ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич в интервью "Российской газете".В источнике
С чего всё началось
Ждет ли курс рубля новое укрепление, как в 2000-е годы
Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты": - В то время как мировая и российская экономика выправляются после коронавирусной рецессии, все острей возникает вопрос о том, какие модели будут двигать финансовые рынки.
Российская газета22:00