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Экономика

Аналитик предрек падение доллара до 60 рублей

В ближайшие годы доллар может опуститься в цене до 60 рублей из-за изменений глобального цикла. Такое мнение выразил ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич в интервью "Российской газете".В источнике

С чего всё началось

Ждет ли курс рубля новое укрепление, как в 2000-е годы

Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты": - В то время как мировая и российская экономика выправляются после коронавирусной рецессии, все острей возникает вопрос о том, какие модели будут двигать финансовые рынки.
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Глава Генштаба Израиля после новых обстрелов приказал продолжить удары по радикалам в Газе

Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля провел в понедельник совещание по оценке ситуации после новых ракетных обстрелов из сектора Газа и приказал военным продолжать наносить удары по военным целям радикалов на территории палестинского анклава.
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Строительство газопровода «Северный поток 2» возобновлено в германских водах

Природоохранные организации оспаривают выданное BSH 14 января 2021 года разрешение на строительство газопровода с конца сентября по конец мая на ветке протяженностью в 16,5 километров в немецкой экономической зоне Балтийского моря.
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В России пройдет первая выставка NFT-искусства

Галерист Марат Гельман совместно с основателями компании Collab Алексеем Кочетковым и Евгением Брехиным проведут первую в России выставку NFT-искусства Collab Art Moment, узнал Inc. С 1 по 30 июня цифровые работы будут транслироваться на витрине шоурума Audi City Moscow на Никольской улице.
Inc. Russia06:17