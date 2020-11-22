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Аналитик предсказал неизбежную девальвацию доллара в 2021 году

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Царьград
В 2021 году американский доллар ждёт практически неизбежная девальвация, так как в стране может разбухнуть торговый дефицит после прихода на пост президента Джо Байдена. Такое мнение высказал шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв.В источнике
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Эксперт рассказал "Российской газете
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«Почти неизбежная девальвация»: доллару предсказали крах в 2021 году

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