Аналитик предсказал неизбежную девальвацию доллара в 2021 году
В 2021 году американский доллар ждёт практически неизбежная девальвация, так как в стране может разбухнуть торговый дефицит после прихода на пост президента Джо Байдена. Такое мнение высказал шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв.В источнике
С чего всё началось
Эксперт рассказал "Российской газете
", что скорое распространение вакцины от COVID-19 в мире позволяет странам не "бежать за защитой" в американские казначейские облигации.
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