Аналитик предсказал неизбежную девальвацию доллара в 2021 году
В 2021 году американский доллар ждёт практически неизбежная девальвация, так как в стране может разбухнуть торговый дефицит после прихода на пост президента Джо Байдена. Такое мнение высказал шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв.В источнике
С чего всё началось
В новом году доллар ждет почти неизбежная девальвация
Специально для "Российской газеты" Пётр Пушкарёв, шеф-аналитик ТелеТрейд, спрогнозировал поведение рубля, включая первые месяцы нового года.
Российская газета22:00
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