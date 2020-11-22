В 2021 году американский доллар ждёт практически неизбежная девальвация, так как в стране может разбухнуть торговый дефицит после прихода на пост президента Джо Байдена. Такое мнение высказал шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв.

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