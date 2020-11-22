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Аналитик предсказал неизбежную девальвацию доллара в 2021 году

Регион online
Российская газета
Evo-rus.com
ИА Красная Весна
Пятый канал
В 2021 году американский доллар ждёт практически неизбежная девальвация, так как в стране может разбухнуть торговый дефицит после прихода на пост президента Джо Байдена. Такое мнение высказал шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

В новом году доллар ждет почти неизбежная девальвация

Специально для "Российской газеты" Пётр Пушкарёв, шеф-аналитик ТелеТрейд, спрогнозировал поведение рубля, включая первые месяцы нового года.
Российская газета22:00
Подробнее о событии
Пятый канал

Доллар ждет неизбежная девальвация? — Мнение эксперта

Пятый канал02:34
Evo-rus.com

Аналитик предсказал неизбежную девальвацию доллара в 2021 году

Evo-rus.com02:22
РЕН ТВ

Доллару предсказали почти неизбежную девальвацию

РЕН ТВ22:26
Регион online

В 2021 году доллар ожидает девальвация

Регион online00:11
Life.ru

Аналитик предсказал неизбежную девальвацию доллара в 2021 году

Life.ru23:55
ИА Красная Весна

Эксперт предрек доллару неизбежную девальвацию в 2021 году

ИА Красная Весна01:35
Российская газета

В новом году доллар ждет почти неизбежная девальвация

Российская газета22:00

В МИД объяснили отсутствие флага России на встрече Лаврова и Пашиняна

Флага России не было на переговорах министра иностранных дел России Сергея Лаврова с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а также президентом Арменом Саркисяном в связи с протокольной практикой этой страны, объяснили в российском МИДе.
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