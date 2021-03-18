Главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев в разговоре с «Российской газетой» предсказал, когда произойдет обвал рубля. По его мнению, во второй половине 2021 года ожидается снижение стоимости рубля. Он пояснил, что будет расти спрос на импорт и спрос на валюту для зарубежных поездок.

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С чего всё началось Что будет с рублем после заседания Банка России Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка, специально для "Российской газеты": - Считаем, что итоги заседания Банка России в эту пятницу способны поддержать рубль в среднесрочной перспективе. Российская газета 23:00