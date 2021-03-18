Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Lenta.ru
Lenta.ru

Аналитик предсказал обвал рубля

Главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев в разговоре с «Российской газетой» предсказал, когда произойдет обвал рубля. По его мнению, во второй половине 2021 года ожидается снижение стоимости рубля. Он пояснил, что будет расти спрос на импорт и спрос на валюту для зарубежных поездок.В источнике
С чего всё началось

Что будет с рублем после заседания Банка России

Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка, специально для "Российской газеты": - Считаем, что итоги заседания Банка России в эту пятницу способны поддержать рубль в среднесрочной перспективе.
Российская газета23:00

Подробнее о событии

Эксперт предсказал ослабление рубля

Национальная служба новостей02:09

Аналитик предсказал ослабление рубля в 2021 году

Московский Комсомолец01:24

Аналитик предсказал обвал рубля

Рамблер01:25

Аналитик предсказал ослабление рубля

РИА Новости01:46

Российский аналитик предсказал обвал рубля

News.ru01:09

Аналитик предсказал обвал рубля

Lenta.ru00:25

Финансовый аналитик раскрыл, когда ослабнет рубль

URA.Ru23:51

Аналитик предрек ослабление российского рубля

РК-Ньюс04:23
Интересное

Кравчук заявил о планах России пробить сухопутный коридор на материковую Украину

Первый президент Украины, председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук сделал громкое заявление, что Россия планирует пробить сухопутный коридор в Крыму на материковую Украину.
Lenta.ru05:12

Сурков назвал старину Джо мазафакой

Бывший помощник президента Владислав Сурков, комментируя резкий выпад Джо Байдена в отношении российского лидера Владимира Путина, назвал «старину Джо» (популярное прозвище действующего американского президента) мазафакой (mothafucka).
Взгляд.ру04:51

Вице-премьер Крыма предложил Минску открыть прямое транспортное сообщение

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.
РИА Новости03:25