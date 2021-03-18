Во второй половине этого года российский рубль ослабнет до 77 к доллару и 90 — к евро. Об этом заявил «Российской газете» главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев в четверг, 18 марта.

Видео Фото Интересное видео Москва 24 Известия Москва 24 Коммерсантъ Пятый канал НТВ Пятый канал РЕН ТВ Городовой НТВ Мой Брянск Городовой Мой Брянск Piter.tv НТВ

С чего всё началось Что будет с рублем после заседания Банка России Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка, специально для "Российской газеты": - Считаем, что итоги заседания Банка России в эту пятницу способны поддержать рубль в среднесрочной перспективе. Российская газета 23:00