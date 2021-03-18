Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Известия
Известия

Аналитик предсказал ослабление рубля во второй половине года

Во второй половине этого года российский рубль ослабнет до 77 к доллару и 90 — к евро. Об этом заявил «Российской газете» главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев в четверг, 18 марта.В источнике
С чего всё началось

Что будет с рублем после заседания Банка России

Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка, специально для "Российской газеты": - Считаем, что итоги заседания Банка России в эту пятницу способны поддержать рубль в среднесрочной перспективе.
Российская газета23:00

Подробнее о событии

Аналитик предсказал ослабление рубля в 2021 году

Московский Комсомолец01:24

Рублю спрогнозировали снижение курса во второй половине 2021 года

ФАН02:59

Эксперт предсказал ослабление рубля

Национальная служба новостей02:09

Аналитик предсказал ослабление рубля

РИА Новости01:46

Рублю предсказали умеренное ослабление

Телеканал 360°03:25

Российский аналитик предсказал обвал рубля

News.ru01:09

Финансовый аналитик раскрыл, когда ослабнет рубль

URA.Ru23:51

Аналитик предрек ослабление российского рубля

РК-Ньюс04:23
Интересное

Глава Роспотребнадзора допустила ослабление ограничений из-за коронавируса к лету

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что к лету возможно послабление ограничительных мер по коронавирусу, если граждане продолжат сегодня соблюдать все необходимые противоэпидемические меры.
ТАСС04:52

Косачёв назвал неприемлемыми заявления Байдена о Путине

Вице-спикер Совфеда Константин Косачёв прокомментировал заявление президента США Джо Байдена, который утвердительно ответил на провокационный вопрос журналиста, считает ли он президента России Владимира Путина «убийцей».
RT на русском02:32

HeadHunter отчитался о выручке по МСФО в четвертом квартале

Выручка рекрутинговой компании HeadHunter (HH) по МСФО по итогам четвертого квартала прошлого года увеличилась на 18,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составила 2,45 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.
ПРАЙМ06:54

В Челябинске прошла церемония прощания с хоккеистом Файзутдиновым

В Челябинске на ледовой арене «Трактор» имени Валерия Белоусова прошла церемония прощания с 19-летним защитником клуба Молодёжной хоккейной лиги петербургского «Динамо» Тимуром Файзутдиновым.
RT на русском04:41

Пятый выпуск «Маски» стал лучшим шоу года, обойдя четвертый выпуск

Самый засекреченный проект российского телевидения вновь продемонстрировал максимальные показатели и стал лучшим шоу 2021 года во всех ключевых аудиториях, обойдя показатели предыдущего выпуска, возглавлявшего рейтинг лучших шоу года.
НТВ16 марта в 09:30