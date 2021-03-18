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Аналитик предсказал ослабление рубля во второй половине года

Во второй половине этого года российский рубль ослабнет до 77 к доллару и 90 — к евро. Об этом заявил «Российской газете» главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев в четверг, 18 марта.В источнике
С чего всё началось

Что будет с рублем после заседания Банка России

Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка, специально для "Российской газеты": - Считаем, что итоги заседания Банка России в эту пятницу способны поддержать рубль в среднесрочной перспективе.
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