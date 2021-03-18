Аналитик предсказал ослабление рубля во второй половине года
Во второй половине этого года российский рубль ослабнет до 77 к доллару и 90 — к евро. Об этом заявил «Российской газете» главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев в четверг, 18 марта.В источнике
С чего всё началось
Что будет с рублем после заседания Банка России
Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка, специально для "Российской газеты": - Считаем, что итоги заседания Банка России в эту пятницу способны поддержать рубль в среднесрочной перспективе.
Российская газета23:00