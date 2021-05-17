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Экономика

Аналитик предсказал россиянам доллар по 60 рублей

Через несколько лет курс доллара вернется к отметке в 60 рублей. Это россиянам в беседе с «Российской газетой» предсказал ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич, сославшись на цикличность соотношения российской и американской валют.В источнике

С чего всё началось

Ждет ли курс рубля новое укрепление, как в 2000-е годы

Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты": - В то время как мировая и российская экономика выправляются после коронавирусной рецессии, все острей возникает вопрос о том, какие модели будут двигать финансовые рынки.
Российская газета22:00

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Российской валюте предсказали укрепление до 60 рублей за доллар

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Аналитик предупредил россиян о возврате доллара к 60 рублям

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Аналитик пообещал россиянам доллар по 60 рублей

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Аналитик предсказал россиянам доллар по 60 рублей

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URA.Ru23:37
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В Волгоградской области введен особый противопожарный режим

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Волгоградская правда05:00

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Российская газета06:19

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Агентство внутренней безопасности (АВБ) Польши задержало гражданина республики Марчина К. (фамилия по польским законам не называется), подозреваемого в сотрудничестве с российскими спецслужбами и передаче им информации, касающейся военной отрасли.
ТАСС04:06