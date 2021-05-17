Через несколько лет курс доллара вернется к отметке в 60 рублей. Это россиянам в беседе с «Российской газетой» предсказал ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич, сославшись на цикличность соотношения российской и американской валют.

С чего всё началось Ждет ли курс рубля новое укрепление, как в 2000-е годы Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты": - В то время как мировая и российская экономика выправляются после коронавирусной рецессии, все острей возникает вопрос о том, какие модели будут двигать финансовые рынки. Российская газета 22:00