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Экономика

Аналитик предсказал россиянам доллар по 60 рублей

Через несколько лет курс доллара вернется к отметке в 60 рублей. Это россиянам в беседе с «Российской газетой» предсказал ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич, сославшись на цикличность соотношения российской и американской валют.В источнике
Lenta.ru
Царьград
Live24
Московский Комсомолец
News.ru
URA.Ru
РИА Новости
ФедералПресс
РЕН ТВ

С чего всё началось

Ждет ли курс рубля новое укрепление, как в 2000-е годы

Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты": - В то время как мировая и российская экономика выправляются после коронавирусной рецессии, все острей возникает вопрос о том, какие модели будут двигать финансовые рынки.
Российская газета22:00

Подробнее о событии

Экономист предрек россиянам доллар по 60 рублей

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Аналитик предсказал россиянам доллар по 60 рублей

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URA.Ru23:37
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Глава Минюста Чехии опровергла слова Земана о нескольких версиях инцидента во Врбетице

Министр юстиции Чехии Мария Бенешова опровергала сделанное в воскресенье президентом республики Милошем Земаном со ссылкой на нее заявление о существовании трех версий расследования взрывов военных складов в деревне Врбетице (восток страны) в 2014 году.
ТАССвчера в 16:34

Генконсул США в Екатеринбурге Сторроу покинула Урал

По словам Сторроу, генконсульство в Екатеринбурге 27 лет соединяло с США Урал и Западную Сибирь: предоставляло визовые услуги, помогало в изучении английского языка, проводило семинары для предпринимателей и обменные программы.
РИА Новости02:08