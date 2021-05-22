Ранее ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов предсказал, что стоимость вторичного жилья в России может начать снижаться уже в начале осени 2021 года: активность на рынке недвижимости падает, поэтому продавцам придется конкурировать за покупателей.

С чего всё началось Аналитик: часть купленного в ипотеку жилья вернется на рынок. Причина До половины россиян, которые приобрели жилье по программе льготной ипотеки будут испытывать проблемы с платежами, поэтому купленная жилплощадь вернется на рынок. URA.Ru вчера в 06:59