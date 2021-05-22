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Экономика

Аналитик предсказал возвращение на рынок купленного в ипотеку жилья

Ранее ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов предсказал, что стоимость вторичного жилья в России может начать снижаться уже в начале осени 2021 года: активность на рынке недвижимости падает, поэтому продавцам придется конкурировать за покупателей.В источнике
Lenta.ru
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FBM.ru

С чего всё началось

Аналитик: часть купленного в ипотеку жилья вернется на рынок. Причина

До половины россиян, которые приобрели жилье по программе льготной ипотеки будут испытывать проблемы с платежами, поэтому купленная жилплощадь вернется на рынок.
URA.Ruвчера в 06:59

Подробнее о событии

Аналитик допустил возвращение на рынок купленного в ипотеку жилья

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Названа причина возможного возвращения на рынок купленных в ипотеку квартир

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Коммерсантъ13:54