Аналитик предсказал возвращение на рынок купленного в ипотеку жилья
Вице-президент общественной организации «Опора России», руководитель направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков предсказал в разговоре с URA.RU, что до половины россиян, которые приобрели жилье по программе льготной ипотеки будут испытывать проблемы с платежами.В источнике
С чего всё началось
Аналитик: часть купленного в ипотеку жилья вернется на рынок. Причина
До половины россиян, которые приобрели жилье по программе льготной ипотеки будут испытывать проблемы с платежами, поэтому купленная жилплощадь вернется на рынок.
URA.Ruвчера в 06:59