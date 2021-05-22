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Экономика

Аналитик предсказал возвращение на рынок купленного в ипотеку жилья

Вице-президент общественной организации «Опора России», руководитель направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков предсказал в разговоре с URA.RU, что до половины россиян, которые приобрели жилье по программе льготной ипотеки будут испытывать проблемы с платежами.В источнике
Lenta.ru
Телеканал 360°
URA.Ru
ФАН
Экономика сегодня

С чего всё началось

Аналитик: часть купленного в ипотеку жилья вернется на рынок. Причина

До половины россиян, которые приобрели жилье по программе льготной ипотеки будут испытывать проблемы с платежами, поэтому купленная жилплощадь вернется на рынок.
URA.Ruвчера в 06:59

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