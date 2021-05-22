Вице-президент общественной организации «Опора России», руководитель направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков предсказал в разговоре с URA.RU, что до половины россиян, которые приобрели жилье по программе льготной ипотеки будут испытывать проблемы с платежами.

С чего всё началось Аналитик: часть купленного в ипотеку жилья вернется на рынок. Причина До половины россиян, которые приобрели жилье по программе льготной ипотеки будут испытывать проблемы с платежами, поэтому купленная жилплощадь вернется на рынок. URA.Ru вчера в 06:59