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Экономика

Аналитик предсказал возвращение на рынок купленного в ипотеку жилья

До половины россиян, которые приобрели жилье по программе льготной ипотеки будут испытывать проблемы с платежами, поэтому купленная жилплощадь вернется на рынок.
URA.Ru
Сейчас же ипотеку берут те, кто соблазнился на небольшие проценты.
Lenta.ru
К маю спрос на недвижимость начал снижаться, отметил эксперт.
Lenta.ru
Причина такого решения — ограничение рисков ипотечного кредитования при низком первоначальном взносе.
URA.Ru

С чего всё началось

Аналитик: часть купленного в ипотеку жилья вернется на рынок. Причина

До половины россиян, которые приобрели жилье по программе льготной ипотеки будут испытывать проблемы с платежами, поэтому купленная жилплощадь вернется на рынок.
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