Алла Пугачева показала себя в ярком образе на веранде своего замка

Алла Пугачева показала себя в ярком образе Стоит отметить, что в замке Пугачевой и Галкина 6 этажей, 20 жилых комнат, есть грузовой лифт, паркинг, оранжерея и даже бассейн.