Аналитик предсказал возвращение на рынок купленного в ипотеку жилья
До половины россиян, которые приобрели жилье по программе льготной ипотеки будут испытывать проблемы с платежами, поэтому купленная жилплощадь вернется на рынок.
Причина такого решения — ограничение рисков ипотечного кредитования при низком первоначальном взносе.
С чего всё началось
Аналитик: часть купленного в ипотеку жилья вернется на рынок. Причина
До половины россиян, которые приобрели жилье по программе льготной ипотеки будут испытывать проблемы с платежами, поэтому купленная жилплощадь вернется на рынок.
URA.Ruвчера в 06:59