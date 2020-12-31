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Аналитик прокомментировал возможность роста цен на хлеб

По данным эксперта, в ближайшее время увеличиваются ввозные пошлины на зерно Москва, 2 января. В 2021 году в РФ может подорожать хлеб в связи с увеличением ввозных пошлин на зерно, заявил преподаватель Школы экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета Максим Кривелевич.В источнике
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URA.Ru

Экономист раскрыл, какой важный продукт подорожает в 2021 году

Из-за повышения ввозных пошлин на зерно в России в новом году может подорожать хлеб. Об этом URA.RU рассказал доцент кафедры «Финансы и кредит» Школы экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета Максим Кривелевич.
URA.Ruвчера в 01:52
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В Екатеринбурге сняли самое быстро раскрытое новогоднее преступление

Службе безопасности одного из районов Екатеринбурга удалось выявить преступление, найти злоумышленников и вернуть обратно украденное меньше чем за десять минут, написала управляющая компания дома, во дворе которого произошел инцидент, на своем сайте.
В Екатеринбурге сняли самое быстро раскрытое новогоднее преступление
РИА Новости04:49