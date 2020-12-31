По данным эксперта, в ближайшее время увеличиваются ввозные пошлины на зерно Москва, 2 января. В 2021 году в РФ может подорожать хлеб в связи с увеличением ввозных пошлин на зерно, заявил преподаватель Школы экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета Максим Кривелевич.

С чего всё началось Экономист раскрыл, какой важный продукт подорожает в 2021 году Из-за повышения ввозных пошлин на зерно в России в новом году может подорожать хлеб. Об этом URA.RU рассказал доцент кафедры «Финансы и кредит» Школы экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета Максим Кривелевич. URA.Ru вчера в 01:52