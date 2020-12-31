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Аналитик прокомментировал возможность роста цен на хлеб

По данным эксперта, в ближайшее время увеличиваются ввозные пошлины на зерно Москва, 2 января. В 2021 году в РФ может подорожать хлеб в связи с увеличением ввозных пошлин на зерно, заявил преподаватель Школы экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета Максим Кривелевич.В источнике
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URA.Ru

Экономист раскрыл, какой важный продукт подорожает в 2021 году

Из-за повышения ввозных пошлин на зерно в России в новом году может подорожать хлеб. Об этом URA.RU рассказал доцент кафедры «Финансы и кредит» Школы экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета Максим Кривелевич.
URA.Ruвчера в 01:52
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Экономист предрек рост цен на важный продукт

Lenta.ru22:20
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Экономист прокомментировал возможность роста цен на хлеб

RT на русскомвчера в 02:23
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Вероятность роста цен на хлеб в России оценили экономисты

Экономика сегоднявчера в 04:45
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Экономист предсказал подорожание хлеба в 2021 году

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Россиянам рассказали, стоит ли ожидать подорожания хлеба в 2021 году

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Экономист рассказал, что будет с ценами на хлеб

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Экономист раскрыл, какой важный продукт подорожает в 2021 году

URA.Ruвчера в 01:52

Компания LG представила новые прозрачные OLED-экраны

Что касается нового продукта, то компания LG может похвастаться тем, что её технология прозрачных OLED-экранов обеспечивает прозрачность в 40%, по сравнению с существующими прозрачными ЖК-экранами, которые обеспечивают прозрачность только 10%.
Компания LG представила новые прозрачные OLED-экраны
МИТ31.12.2020 в 07:37

В России с 1 января пенсии неработающих пенсионеров увеличатся на 6,3%

Для пенсионеров, которые нигде не работают, страховые пенсионные начисления с первого января 2021 года на всей территории Российской Федерации будут проиндексированы на 6,3%. Страховая пенсия для каждого получателя состоит из двух частей — стоимости пенсионного коэффициента и размера фиксированной выплаты.
Вечерний курьер31.12.2020 в 01:38

Японский врач предупредил о серьезных последствиях легкой формы коронавируса

Пациенты, которые перенесли легкую форму коронавируса, часто впоследствии страдают от ряда тяжелых последствий заболевания, заявил врач Коити Хирахата из Токийской клиники Hirahata clinic на основе данных наблюдений.
Ведомости31.12.2020 в 02:18