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РИА Новости
РИА Новости

Аналитик рассказал, как бесплатно узнать кредитный рейтинг

Свой кредитный рейтинг, по которому, банк оценивает вашу платежеспособность как заемщика, можно проверить несколькими способами, в том числе, бесплатно. Об этом рассказал агентству "Прайм" заместитель директора департамента анализа розничных рисков банка "Открытие" Виталий Украинский.В источнике
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Аналитик рассказал, как проверить ваш кредитный рейтинг у банков

Понятие персональный кредитный рейтинг появилось в 2019 году, когда были внесены поправки в закон "О кредитных историях". Запросить кредитный рейтинг можно в бюро кредитных историй. Они предоставят информацию о рейтинге по запросу бесплатно — дважды в год в электронном виде и один раз в бумажном.
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