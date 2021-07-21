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Аналитик рассказал, стоит ли сейчас хранить деньги на вкладах

Как инструмент для хранения денежных средств вклады сейчас не самое лучшее средство, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.
РИА Новости
Даже среди консервативных инвестиций есть гораздо более удобные методы сбережения средств – те же ОФЗ или облигации крупных госкомпаний, которые дают прибыль как минимум в районе 7% годовых.
ПРАЙМ
Собеседник агентства советует внимательно читать договор, который может оказаться не договором открытия вклада, а инвестиционным договором, по которому не будет той гарантированной доходности, на которую рассчитывает вкладчик.
РИА Новости
"Банки, дающие процент по вкладам выше, либо предлагают не вклады, а инвестдоговора, либо имеют признаки пирамиды и могут вскоре лопнуть", — резюмирует Коган.
ПРАЙМ

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Даже среди консервативных инвестиций есть гораздо более удобные методы сбережения средств – те же ОФЗ или облигации крупных госкомпаний, которые дают прибыль как минимум в районе 7% годовых.
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