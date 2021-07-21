Как инструмент для хранения денежных средств вклады сейчас не самое лучшее средство, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.
Собеседник агентства советует внимательно читать договор, который может оказаться не договором открытия вклада, а инвестиционным договором, по которому не будет той гарантированной доходности, на которую рассчитывает вкладчик.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о проведении референдума по вопросам защиты детей в связи с требованием Еврокомиссии (ЕК) о пересмотре венгерского закона, который запрещает использование в школах и других заведениях для несовершеннолетних литературы и материалов, пропагандирующих гомосексуальные отношения.