Премьер-министр Венгрии объявил о проведении референдума по вопросам защиты детей

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о проведении референдума по вопросам защиты детей в связи с требованием Еврокомиссии (ЕК) о пересмотре венгерского закона, который запрещает использование в школах и других заведениях для несовершеннолетних литературы и материалов, пропагандирующих гомосексуальные отношения.