Как инструмент для хранения денежных средств вклады сейчас не самое лучшее средство, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.
Собеседник агентства советует внимательно читать договор, который может оказаться не договором открытия вклада, а инвестиционным договором, по которому не будет той гарантированной доходности, на которую рассчитывает вкладчик.
В пользу обороны Российской Федерации Литовкин напомнил — у России есть ракетно-ядерное оружие, которое окажется основным в теоретическом столкновении с Соединенными Штатами, но от США в таком случае "может остаться мокрое место": "На месте Вашингтона образуется пролив имени товарища Сталина, как некоторые шутят".
Бойцы вооруженных сил Украины (ВСУ) не справились с собственным танком: при погрузке на железнодорожную платформу у города Артемовск в Луганской области боевая машина опрокинулась и задавила одного из солдат.
"Манчестер Сити" присоединился к гонке за подписание вингера "Ювентуса" Федерико Кьезы, сообщает Calcio Mercato.По информации источника, над трансфером 23-летнего итальянца уже работают "Челси" и "Бавария".
Ранее в Москве полиция задержала участника группы Pussy Riot Александра Софеева за появление в общественном месте в состоянии опьянения, а также повторно арестовала участниц Анну Кузьминых и Марию Алехину за неповиновение органам правопорядка.