Экс-игрок московского «Торпедо» Денис Бояринцев прокомментировал слова футболиста Владимира Обухова, который после дисквалификации ФИФА за допинг признался, что в московском клубе ему давали таблетки и делали инъекции.
Депутат Госдумы Александр Хинштейн написал в своём Telegram-канале:«Спецоперация ГУСБ МВД и ГУ МВД по СКФО при силовой поддержке Росгвардии: с утра задержана практически вся верхушка УГИБДД Ставропольского края во главе с начальником управления Алексеем Сафоновым, более 35 сотрудников».
После двух недель переговоров министерский мониторинговый комитет ОПЕК+, в который входят представители Саудовской Аравии и России, договорился об увеличении добычи нефти на 400 тыс. барр. в сутки ежемесячно начиная с августа.