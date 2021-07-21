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Аналитик рассказал, стоит ли сейчас хранить деньги на вкладах

Например, ОФЗ или облигации крупных госкомпаний, которые дают прибыль как минимум в районе семи процентов годовых.
РИА Новости
Коган предупредил, что вклады с инвестиционной составляющей опасны: есть риск лишиться вообще всего дохода.
РИА Новости
Как правило, самую большую доходность дают долгосрочные вклады – от двух лет.
ПРАЙМ
"Банки, дающие процент по вкладам выше, либо предлагают не вклады, а инвестдоговора, либо имеют признаки пирамиды и могут вскоре лопнуть", — резюмирует Коган.
ПРАЙМ

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