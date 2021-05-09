Минздрав Казахстана опроверг данные экспертов США о COVID-смертности в республике

В сообщении казахстанского Минздрава говорится, что с начала пандемии в стране от COVID-19 умерло 6575 человек / Согласно данным бюро национальной статистики, по итогам 2020 года количество умерших от коронавирусной инфекции в Казахстане составило 4729 человек, за четыре месяца 2021 года - 1846 человек.