Финансы
Дни24Аналитик рассказала о курсе рубля на осень 2019
Пережив довольно сложный августовский период, российский рубль стал чуть более устойчивым и сумел войти в осень в относительно стабильном состоянии. Как считает старший аналитик центра «Альпари» Анна Бодрова, это является хорошим сигналом для российских граждан и для экономики страны в целом.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 13:52, Вашингтон
Футбол
Вратарь «Спартака» Селихов снова повредил ахилл
Вратарь "Спартака" Александр Селихов вернулся в общую группу и снова получил травму. У голкипера выявлено повреждение ахиллова сухожилия.
Вести.Ru 13:22
Футбол
«Ювентус» попытается договориться с Де Хеа
LiveSport.ru 04:31
Политика
Лимаренко выбился в лидеры на выборах главы Сахалинской области
Телеканал 360° 11:54
Общество
Ивану Голунову вручили премию «Камертон» имени Анны Политковской
Специальный корреспондент издания "Медуза" Иван Голунов стал лауреатом национальной премии "Камертон", учрежденной в память об Анне Политковской, сообщает "Новая газета".
Интерфакс 13:10
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов стал самым популярным россиянином в Instagram
После поединка число подписчиков Нурмагомедова резко выросло, ему удалось перегнать самую популярную россиянку в Instagram — Ольгу Бузову.
Говорит Москва 09:27
Политика
Нетаньяху назвал британского премьера Борисом Ельциным
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по ошибке назвал британского премьера Бориса Джонсона Борисом Ельциным.
RT на русском 11:32
Происшествия
Число погибших из-за шторма в Крыму увеличилось до шести
Российская газета 13:26
Политика
В Республике Алтай началось голосование на выборах главы региона
ТАСС вчера в 21:05
Политика
Посольство РФ в Нидерландах не получало запрос об экстрадиции Цемаха
Российское посольство в Нидерландах не получало от властей страны обращений по поводу выдачи офицера самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимира Цемаха, который проходит в качестве свидетеля по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
Известия 11:57
Политика
Пушков обвинил признавшуюся в любви к россиянам Катамадзе в лицемерии
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова грузинской певицы Нино Катамадзе, которая призналась в любви к россиянам.
Газета.Ru 11:25
Политика
Путин и Макрон обсудили по телефону обмен между Россией и Украиной
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор.
RT на русском 13:19
Политика
Кандидат ЛДПР лидирует на довыборах в Думу в Хабаровском крае
Кандидат от ЛДПР Иван Пиляев пока лидирует на довыборах в Госдуму от одномандатного округа Хабаровского края по итогам обработки 33,61% протоколов участковых избирательных комиссий.
ТАСС 12:18
Политика
Путин уволил защищавшего детей генерала
Президент России Владимир Путин освободил генерала-майора юстиции Игоря Комиссарова от должности старшего помощника председателя Следственного комитета России (СКР).
Lenta.ru 12:16
Происшествия
На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 17 человек
Служба безопасности предприятия задержала в субботу трех человек, которые хотели фотографировать закрытые объекты с крыши предприятия и затем выложить снимки в интернет.
РИА Новости 06:28
Политика
Экс-командир борта №1 рассказал о питании Путина
Газета.Ru 09:59
Гаджеты
Умные часы Huawei Watch GT 2 представят 19 сентября
Китайская компания Huawei официально сообщила дату презентации новых умных часов Huawei Watch GT 2.
Vevby.ru 10:16
Кино
Стало известно, когда начнут снимать «Матрицу 4» и «Венома 2»
РИА Новости 11:01
Автоспорт
Феттель, Стролл и Элбон получили штрафные баллы
F1news.ru 11:58
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
Здоровье
Заболевший раком рассказал о состоянии до внезапного появления опухоли
Российская газета 01:18
Авто
Стали известны пять советских авто, не уступающих иномаркам
Специалисты из автоиндустрии назвали Топ-5 советских автомобилей, не уступающих иномаркам.
Дни24 06:53
Политика
На 18:00 явка избирателей в Волгоградской области составила 33,98 %
По состоянию на 18:00 общая явка составила 33,98 %. В лидерах Кумылженский район - чуть больше 56 %.
ГТРК Волгоград-ТРВ 11:29
Здоровье
Норвежские ученые сделали вывод, почему русские так много пьют
Норвежское издание Forskning.no опубликовало статью профессора Одда Нильссена из Арктического университета Норвегии, который в течение 25 лет изучал потребление алкоголя жителями Архангельска.
Брянские новости 09:41
Здоровье
В Роспотребнадзоре предупредили об осложнениях гриппа
О серьезных осложнениях, которые могут возникнуть после гриппа, рассказали специалисты Роспотребнадзора.
Петербургский дневник 07:38
Политика
В Киеве рассказали об уголовных делах 13 переданных России заключенных
На Украине военные прокуроры провели досудебное расследование и поддержали гособвинение в отношении 13 из 35 лиц, по которым была впоследствии достигнута договоренность с Россией о взаимном освобождении заключенных.
Известия 00:14
Шоу-бизнес
Ольга Бузова публично высмеяла Анастасию Костенко
Для телеведущей стала болезненной новость о том, что Анастасия Костенко ожидает второго ребёнка от Дмитрия Тарасова.
ИнфоСМИ 04:28