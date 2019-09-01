Пережив довольно сложный августовский период, российский рубль стал чуть более устойчивым и сумел войти в осень в относительно стабильном состоянии. Как считает старший аналитик центра «Альпари» Анна Бодрова, это является хорошим сигналом для российских граждан и для экономики страны в целом.

Аналитик рассказала о курсе рубля на осень 2019

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