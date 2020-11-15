Аналитик спрогнозировал дальнейшее укрепление рубля в начале 2021 года
Перспективы курса российской валюты в начале следующего года в беседе с "Российской газетой" оценил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. В ходе последней недели рубль укрепился относительно доллара и евро примерно на три процента.В источнике
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Каким будет курс рубля в конце года
Сдерживающим фактором для рубля остается вторая волна COVID-19, слабость мировой экономики и частичное закрытие европейских экономик - основных потребителей российского нефти и газа.
Российская газета12 ноября в 22:00
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Аналитик спрогнозировал дальнейшее укрепление рубля в начале 2021 года
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