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Аналитик спрогнозировал дальнейшее укрепление рубля в начале 2021 года

Комсомольская правда
Регион online
ФАН
АБН
Экономика сегодня
RT на русском
Российская газета
Перспективы курса российской валюты в начале следующего года в беседе с "Российской газетой" оценил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. В ходе последней недели рубль укрепился относительно доллара и евро примерно на три процента.В источнике
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Сдерживающим фактором для рубля остается вторая волна COVID-19, слабость мировой экономики и частичное закрытие европейских экономик - основных потребителей российского нефти и газа.
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