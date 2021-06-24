В последние дни объявлено о возобновлении авиасообщения России с рядом стран (прежде всего, с наиболее популярным направлением массового туризма — Турцией), и, судя по сообщениям СМИ, оно пользуется большим спросом у российских туристов.

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С чего всё началось Аналитик спрогнозировал максимальное укрепление рубля Сегодня первый зампред Банка России А. Заботкин подчеркнул этот сигнал, отметив, что регулятор при определенных сценариях может повысить ключевую ставку выше верхнего предела долгосрочного диапазона нейтральной ставки 5-6%, чтобы снизить инфляционные ожидания, отмечает эксперт. ПРАЙМ 20:03