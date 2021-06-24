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Экономика

Аналитик спрогнозировал максимальное укрепление рубля

В последние дни объявлено о возобновлении авиасообщения России с рядом стран (прежде всего, с наиболее популярным направлением массового туризма — Турцией), и, судя по сообщениям СМИ, оно пользуется большим спросом у российских туристов.В источнике

С чего всё началось

Аналитик спрогнозировал максимальное укрепление рубля

Сегодня первый зампред Банка России А. Заботкин подчеркнул этот сигнал, отметив, что регулятор при определенных сценариях может повысить ключевую ставку выше верхнего предела долгосрочного диапазона нейтральной ставки 5-6%, чтобы снизить инфляционные ожидания, отмечает эксперт.
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Аналитик спрогнозировала грядущее укрепление рубля

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Финансист предсказал максимальное укрепление рубля

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Эксперт рассказала о максимальном укреплении рубля

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Lenta.ru21:24

Аналитик спрогнозировал максимальное укрепление рубля

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С 1 июля начнут принимать заявления на новые пособия беременным и родителям-одиночкам

Пенсионный фонд России (ПФР) начнет принимать заявления на новые пособия беременным, вставшим на учет в ранние сроки беременности, и неполным семьям с детьми от 8 до 17 лет с 1 июля.
ТАСС22 июня в 05:28