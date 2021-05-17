Аналитик спрогнозировал падение доллара до 60 рублей
В ближайшие годы доллар может подешеветь до 60 рублей из-за изменений глобального цикла, рассказал "Российской газете" ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.В источнике
С чего всё началось
Ждет ли курс рубля новое укрепление, как в 2000-е годы
На наш взгляд, во второй половине 2020 года Россия оказалась примерно в той же точке глобального цикла, что предполагает несколько лет ускоренного роста цен на сырьевые активы, а также ВВП и уровня жизни.
Российская газета22:00