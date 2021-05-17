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Экономика

Аналитик спрогнозировал падение доллара до 60 рублей

В ближайшие годы доллар может подешеветь до 60 рублей из-за изменений глобального цикла, рассказал "Российской газете" ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.В источнике

С чего всё началось

Ждет ли курс рубля новое укрепление, как в 2000-е годы

На наш взгляд, во второй половине 2020 года Россия оказалась примерно в той же точке глобального цикла, что предполагает несколько лет ускоренного роста цен на сырьевые активы, а также ВВП и уровня жизни.
Российская газета22:00

Подробнее о событии

Российской валюте предсказали укрепление до 60 рублей за доллар

ФАН04:06

Экономист предрек россиянам доллар по 60 рублей

Московский Комсомолец02:22

Аналитик предсказал россиянам доллар по 60 рублей

Lenta.ru00:31

Аналитик пообещал россиянам доллар по 60 рублей

РЕН ТВ00:46

Аналитик спрогнозировал падение доллара до 60 рублей

РИА Новости02:21

Аналитик предрек возврат доллара к 60 рублям

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Ждет ли курс рубля новое укрепление, как в 2000-е годы

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Актриса Марина Зудина не хотела появляться в телешоу «Сегодня вечером» с Максимом Галкиным

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Центральная Служба Новостейвчера в 14:07

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ТАСС11:48

Со следующего месяца Apple Music сможет воспроизводить музыку без потерь

Помимо поддержки пространственного звука сервис предоставит подписчикам возможность прослушивания музыки в формате lossless, причём поддержка аудио без потерь касается всех 75 млн треков, которые имеются в распоряжении Apple Music.
3DNews13:35