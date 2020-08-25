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Национальная служба новостей
Национальная служба новостей

Аналитик спрогнозировал рост курса доллара осенью

Курс доллара осенью этого года зафиксируется в диапазоне от 75 до 77 рублей, однако в отдельные «критические» моменты может падать и до 80 рублей. Такой прогноз дал финансовый аналитик Виталий Калугин, сообщает Ura.ru.В источнике
С чего всё началось
URA.Ru

На сколько вырастет курс доллара осенью. Прогноз экономиста

Ранее руководитель блока инвестпродуктов компании «Открытие Брокер» Антон Шабанов спрогнозировал возможную девальвацию рубля осенью. По его мнению, курс доллара может вырасти из-за введения новых санкций, выборов в США и геополитических разногласий.
URA.Ru02:10
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Экономист спрогнозировал курс доллара на осень

Телеканал 360°06:44
RT на русском

Аналитик дал прогноз по курсу доллара до конца года

RT на русском06:41
Экономика сегодня

Эксперт оценил вероятность ослабления рубля осенью

Экономика сегоднявчера в 09:39
Национальная служба новостей

Аналитик спрогнозировал рост курса доллара осенью

Национальная служба новостей02:47
URA.Ru

На сколько вырастет курс доллара осенью. Прогноз экономиста

URA.Ru02:10
Народные новости

Аналитик Калугин спрогнозировал курс доллара осенью 2020 года

Народные новости06:40
Pravda.Ru

Эксперты спрогнозировали курс рубля осенью

Pravda.Ruвчера в 07:38

Минпросвещения не будет переносить начало учебного года на 1 октября

"Начало учебного года запланировано традиционно 1 сентября во всех регионах, сохраняя календарный учебный план и единое образовательное пространство", — прокомментировали РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения.
РИА Новости03:20
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Дума проверит ситуацию с Навальным на предмет иностранной провокации

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции проверит обстоятельства произошедшего с оппозиционером Алексеем Навальным на предмет вмешательства иностранных государств, заявил во вторник спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Интерфакс11:26
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Астрономы вновь зафиксировали загадочные радиовсплески

В июне этого года ученые, которые опубликовали работу, посвященную этим радиовсплескам, предсказали, что если FRB 121102 повторяется каждые 157 дней, то следующий сигнал астрономы должны получить уже в июле или августе этого года.
Популярная механика07:16

Бывшего замглавы петербургского УФСИН осудили на 15 лет за убийство

Бывший заместитель начальника Управления федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергей Мойсеенко приговорен к 15 годам лишения свободы по делу об убийстве.
Российская газета10:15
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Путин снял с должности замглавы ФСИН Бурыкина

Президент России Владимир Путин освободил Владимира Бурыкина от должности замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний, начальника управления следственных изоляторов центрального подчинения Федеральной службы исполнения наказаний.
РИА Новости09:57
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Кравчук допустил готовность Украины возобновить подачу воды в Крым

"В случае гуманитарной катастрофы Украина готова возобновить подачу воды в Крым для нужд населения, но не для промышленных предприятий и военных баз, сообщил глава делегации Киева в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук", - сообщает телеграм-канал "Раньше всех".
SM News02:13
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Черчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с Дзюбой

Начался он неожиданно после нескольких слов Соболева в передаче на YouTube-канале "Красава", где Александр высказался о Дзюбе, а также упрекнул его в том, что Артем не поддержал тогда еще своего одноклубника Александра Кокорина, арестованного и осужденного за участие в драках в Москве в октябре 2018-го.
Газета.Ru11:04

Минобороны Великобритании планирует полностью отказаться от танков

По данным газеты, несмотря на оставшуюся возможность модернизировать Challenger 2 или купить у Германии танк Leopard 2, Великобританию уже интересует мнение партнеров по Североатлантическому альянсу, связанное с предложением отказаться от тяжелой бронетехники и пересмотреть свой военный вклад в альянс.
Военное дело02:49
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Песков прокомментировал выводы немецких врачей по диагнозу Навального

В заявлении немецких врачей по диагнозу основателя ФБК Алексея Навального для российских специалистов нет ничего нового, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ведомости06:05
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