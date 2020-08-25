Аналитик спрогнозировал рост курса доллара осенью
Курс доллара осенью этого года зафиксируется в диапазоне от 75 до 77 рублей, однако в отдельные «критические» моменты может падать и до 80 рублей. Такой прогноз дал финансовый аналитик Виталий Калугин, сообщает Ura.ru.В источнике
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На сколько вырастет курс доллара осенью. Прогноз экономиста
Ранее руководитель блока инвестпродуктов компании «Открытие Брокер» Антон Шабанов спрогнозировал возможную девальвацию рубля осенью. По его мнению, курс доллара может вырасти из-за введения новых санкций, выборов в США и геополитических разногласий.
URA.Ru02:10
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