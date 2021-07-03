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Экономика

Аналитик спрогнозировал снижение курса доллара до конца лета

Рубль может укрепиться в самое ближайшее время. Об этом заявил руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ "Универ Капитал" Андрей Верников. По его словам, большой плюс для российской валюты - повышение Банком РФ ключевой ставки.В источнике

С чего всё началось

Россиянам обрисовали перспективы доллара до конца лета

В пользу укрепления доллара к рублю сейчас работает сезонный фактор. Лето — пора выплат дивидендов по акциям, и часть дивидендов переводится в валюту.
ПРАЙМ20:03

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Аналитик спрогнозировал снижение курса доллара до конца лета

Российская газета22:28

Россиянам обрисовали перспективы доллара до конца лета

ПРАЙМ20:03

Эксперт спрогнозировал снижение курса доллара до конца лета

Телеканал 360°21:29

Спрогнозирован курс доллара к концу лета

Lenta.ru20:29

Экономист прогноз по курсу доллара до конца лета

РИА Новости20:15

Аналитик спрогнозировал падение доллара к концу лета

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RT на русском21:40
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Открыта сверхновая звезда нового типа, сформировавшая Крабовидную туманность

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ГЛАС.RU30 июня в 03:26

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Интерфаксвчера в 14:17