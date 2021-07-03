Аналитик спрогнозировал снижение курса доллара до конца лета
Рубль может укрепиться в самое ближайшее время. Об этом заявил руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ "Универ Капитал" Андрей Верников. По его словам, большой плюс для российской валюты - повышение Банком РФ ключевой ставки.В источнике
С чего всё началось
Россиянам обрисовали перспективы доллара до конца лета
В пользу укрепления доллара к рублю сейчас работает сезонный фактор. Лето — пора выплат дивидендов по акциям, и часть дивидендов переводится в валюту.
ПРАЙМ20:03