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Экономика

Аналитик спрогнозировал снижение курса доллара до конца лета

Рубль может укрепиться в самое ближайшее время. Об этом заявил руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ "Универ Капитал" Андрей Верников. По его словам, большой плюс для российской валюты - повышение Банком РФ ключевой ставки.В источнике

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Россиянам обрисовали перспективы доллара до конца лета

В пользу укрепления доллара к рублю сейчас работает сезонный фактор. Лето — пора выплат дивидендов по акциям, и часть дивидендов переводится в валюту.
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Аналитик спрогнозировал снижение курса доллара до конца лета

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