Рубль может укрепиться в самое ближайшее время. Об этом заявил руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ "Универ Капитал" Андрей Верников. По его словам, большой плюс для российской валюты - повышение Банком РФ ключевой ставки.

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С чего всё началось Россиянам обрисовали перспективы доллара до конца лета В пользу укрепления доллара к рублю сейчас работает сезонный фактор. Лето — пора выплат дивидендов по акциям, и часть дивидендов переводится в валюту. ПРАЙМ 20:03