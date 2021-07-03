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Экономика

Аналитик спрогнозировал снижение курса доллара до конца лета

Рубль может укрепиться в самое ближайшее время. Об этом заявил руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ "Универ Капитал" Андрей Верников. По его словам, большой плюс для российской валюты - повышение Банком РФ ключевой ставки.В источнике

С чего всё началось

Россиянам обрисовали перспективы доллара до конца лета

В пользу укрепления доллара к рублю сейчас работает сезонный фактор. Лето — пора выплат дивидендов по акциям, и часть дивидендов переводится в валюту.
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Эксперт дал прогноз по курсу доллара до конца лета

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Глава столичной ГАИ Быков рассказал, как борются с блогерами-нарушителями

В Москве ГИБДД ежедневно ловит "блогеров-нарушителей", в том числе и тех, которые, подобно блогеру Эдварду Билу, ездят на "автомобилях-призраках", снятых с регистрационного учета и на которые не приходят штрафы за нарушение ПДД, рассказал глава столичного управления ГИБДД РФ Александр Быков.
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