Финансы
Газета.RuАналитик спрогнозировал усиление позиций рубля
У рубля есть шансы укрепиться по отношению к доллару. О возможном сценарии рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. По его мнению, денежная единица Российской Федерации вполне может улучшить позиции до 65-70 рублей за доллар.
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Мединский не смог ответить на вопрос Лукашенко
БИЗНЕС Online 16:16
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Умер российский актер Виктор Проскурин
Скончался в возрасте 68 лет российский актер театра, кино и дубляжа Виктор Проскурин. Об этом написала в Facebook его супруга Ирина Хонда.
Газета.Ru 19:17
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Трамп сообщил о растущей в отношении КНР злобе из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп в очередной раз дал понять, что считает Китай виновным в распространении нового коронавируса SARS-CoV-2 по планете.
Российская газета 20:28
Общество
С 1 июля в Новосибирской области отменят общую самоизоляцию
Общий режим самоизоляции в Новосибирской области завершится 1 июля. Губернатор Андрей Травников подписал соответствующее постановление.
Atas.info 03:51
Общество
Бездомные начали захватывать дома россиян в Испании
Россияне, имеющие недвижимость в Испании, сообщили об участившихся случаях сквоттинга — самовольного захвата чужих пустующих домов.
Lenta.ru 13:10
Футбол
«Локомотив» и «Крылья Советов» сыграли вничью в матче РПЛ
Московский «Локомотив» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» в матче 25-го тура чемпионата России.
Коммерсантъ 13:19
Спорт
Представлен кинематографический трейлер Ghost of Tsushima
Компания Sony представила кинематографический трейлер новой игры — Ghost of Tsushima.
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Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
Российская газета 06:54
Здоровье
В Архангельской области продлили ограничительные меры до 7 июля
29 июня на заседании оперативного штаба принято решение продлить ограничительные меры в Архангельской области в связи с распространением коронавируса.
Двина Сегодня 10:02
Политика
Турция не видит оснований для перепродажи российских С-400 США
Московский Комсомолец 19:10
Игры
Российский геймер показал, каким может быть S.T.A.L.K.E.R. 2
Российский геймер Денис Кудашёв выложил на своём канале в YouTube тизер, в котором показал, как может выглядеть игра S.T.A.L.K.E.R. 2. Пока разработчик, компания GSC Game World, не публикует трейлер, пользователи придумывают собственные варианты.
Чемпионат вчера в 13:07
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Россиянам дали советы по налаживанию обмена веществ после самоизоляции
ФедералПресс вчера в 04:13
Гаджеты
GALAX представила видеокарту GeForce GTX 1650 Ultra на чипе RTX 2060
Китайский производитель GALAX презентовал новую модификацию видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1650.
Игромания.ру 04:06
Общество
Режим повышенной готовности в Приморье продлили до 15 июля
Режим повышенной готовности, действующий в Приморье с 31 марта из-за распространения коронавирусной инфекции, продлен до 15 июля.
ТАСС 21:25
Общество
Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря
В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд.
Газета.Ru 06:27
Общество
Обязательная маркировка лекарств и обуви вступает в РФ в силу с 1 июля
Обязательная маркировка лекарств и обуви вступает в РФ в силу с 1 июля.
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Шоу-бизнес
О желании создания семьи заявил Николай Басков
«Уже 13 лет прошло после моего развода, я уже нагулялся, хочу семью, детей и прекрасную жену», — признался Басков.
CT news 07:38
Здоровье
Сахалинские врачи берут у больных ковидом и анализы, и бюллетени
Для находящихся в лечебных учреждениях и изолированных от остального мира сахалинцев, рассказала председатель комиссии Виктория Черкасова, были созданы временные участки, роль работников которых взяли на себя врачи.
Сахалин.Инфо 21:07
Политика
Кадыров предложил избрать Путина пожизненным президентом
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров во время совещания с местными властями призвал сделать Владимира Путина пожизненным президентом России.
РИА Новости 06:58
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СК завершил и передал прокурору дополнительное дело сестер Хачатурян
РИА Новости 13:58
Гаджеты
AMD выпустила бета-драйвер с поддержкой аппаратного ускорения планировщика GPU в Windows 10
Последняя функция обещает прирост производительности, так что AMD решила сильно не отставать от конкурента и представила бета-райвер Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.5.1 (версия 20.10.17.04), который тоже поддерживает аппаратное ускорение планировщика GPU в Windows 10.
3DNews 17:04
Политика
Помпео призовет членов СБ ООН продлить оружейное эмбарго против Ирана
Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео во вторник, 30 июня, выступит на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке по вопросу истекающего оружейного эмбарго против Ирана.
Газета.Ru вчера в 18:48
Общество
В Сибири открылись участки для финального голосования по Конституции
Избирательные участки для последнего дня голосования по поправкам к Конституции РФ открылись в 8.00 (4.00 мск) в восьми из десяти регионах Сибири; из-за разницы в часовых поясах на территории Сибирского федерального округа Иркутская область начала голосование в 3.00 мск, Омская область стартует в 5.00 мск.
РИА Новости 21:20
Кино
Новые сезоны «Смешариков» планируют запустить до 2025 года
Telesputnik.ru 04:28
Политика
Посольство России направило в Госдеп ноту после материала о талибах
Российское посольство в США направило в Госдеп ноту после публикации материала о якобы причастности России к атакам «Талибана»* на американских военных в Афганистане.
RT на русском 21:25
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости 28 июня в 18:20
Политика
Канада, США и Мексика начинают торговать по новым правилам
Новое торговое соглашение Канады, Мексики и США (The Agreement between the United States of America, the United Mexican States, and Canada - USMCA), которое пришло на смену действовавшему с 1994 года Соглашению о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА), вступает в силу в среду.
ТАСС 17:32