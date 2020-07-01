Финансы
Lenta.ruНазваны условия для укрепления рубля к доллару
Аналитик Андрей Кочетков назвал условия для укрепления рубля по отношению к доллару в беседе с агентством «Прайм». По словам Кочеткова, в первую очередь этому поспособствует уход проблемы коронавируса на второй план.
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с чего всё началось
У рубля есть все шансы вернуться к укреплению – если цифры в районе 60 рублей за доллар пока кажутся нереальными, то диапазон 65-70 рублей – вполне возможный сценарий.ПРАЙМ19:05
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Авто
Новые ограничения на ввоз в Россию праворульных машин вступили в силу
Новые ограничения на ввоз праворульных машин в РФ вступают в силу с 1 июля.
ТАСС 17:24
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости 28 июня в 18:20
Политика
В IFJ призвали отменить запрет на вещание семи каналов RT в Латвии
Международная федерация журналистов (IFJ) призывает отменить решение Латвии запретить трансляцию в стране семи телеканалов группы RT.
RT на русском 13:45
Происшествия
Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова
Известия вчера в 15:44
Происшествия
Курганского экс-замгубернатора осудили на 11 лет за взятки
РИА Новости 08:52
Общество
С 1 июля в Новосибирской области отменят общую самоизоляцию
Общий режим самоизоляции в Новосибирской области завершится 1 июля. Губернатор Андрей Травников подписал соответствующее постановление.
Atas.info 03:51
Футбол
«Химки» приняли решение играть в РПЛ в следующем сезоне
Напомним, в досрочно завершенном сезоне ФНЛ «Химки» заняли второе место.
ODDS.ru 08:46
Происшествия
Взрыв в Киеве: Пострадавшим раздали жилье, в которое они не могут попасть
Евразия Daily 03:35
Политика
Власти США ужесточили ограничения для экспорта в Россию
Власти США ужесточили ограничения для экспорта в Россию. Они коснутся даже компьютеров, полупроводников и подшипников.
Городской ревизор 09:42
Авто
В Японии протестировали российский внедорожник UAZ Hunter
Журналист японского издания The Best Car протестировал российский внедорожник UAZ Hunter.
Деловое.ТВ 10:44
Происшествия
В Доме культуры в Гусь-Хрустальном ликвидировали открытое горение
"В 03.00 произошла ликвидация открытого горения", - приводит сообщение МЧС "Интерфакс".
Газета.Ru 20:29
Общество
В Приморье продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса
Режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса продлен в Приморье до 15 июля, следует из распоряжения правительства региона.
РИА Новости 21:29
Авто
Новый кроссовер Suzuki XL6 выходит на мировой рынок
Компания Suzuki выводит свой новый трехрядный вседорожник XL6 на глобальный рынок, и уже в нынешнем году он будет доступен в Китае, ЮАР и в большинстве стран АСЕАН.
Picsnews.net 02:24
Общество
На Чукотке почти 68% избирателей уже проголосовали по поправкам
Почти 68% избирателей на Чукотке, по данным на 12.00 (03.00 мск), приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, сообщил РИА Новости представитель избиркома региона.
РИА Новости 21:14
Политика
ВЦИОМ: 76% проголосовавших поддержали поправки к Конституции
По данным центра, 76% респондентов проголосовали в поддержку поправок, 23,6% против.
Краснодарские известия вчера в 03:39
Происшествия
Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
Известия 11:41
Футбол
«Локомотив» и «Крылья Советов» сыграли вничью в матче РПЛ
Московский «Локомотив» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» в матче 25-го тура чемпионата России.
Коммерсантъ 13:19
Культура
Умер российский актер Виктор Проскурин
Скончался в возрасте 68 лет российский актер театра, кино и дубляжа Виктор Проскурин. Об этом написала в Facebook его супруга Ирина Хонда.
Газета.Ru 19:17
Футбол
Раскрыты ключевые финансовые показатели ЦСКА за 2019 год
РФС опубликовал отчёт по ключевым финансовым показателям московского ЦСКА за 2019 год.
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Наука
Потенциально опасный свиной грипп выявлен в Китае
Ученые из Китайского сельскохозяйственного института, Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний обнаружили очередной китайский штамм вируса, который произошел от свиного гриппа H1N1.
Evo-rus.com 12:36
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Соловьев заявил об уничтожении Собчак его бывшей соведущей
«Анна Борисовна выиграла в одну калитку, она просто уничтожила Собчак, взяла и разорвала», — заявил Соловьев и пригласил Шафран выйти к нему в эфир.
Lenta.ru 08:30
Экономика
С 1 июля в Крыму вводится налог для самозанятых
Физлица и индивидуальные предприниматели, которые перейдут с 1 июля на новый специальный налоговый режим (как самозанятые), будут платить с доходов от деятельности только налог по льготной ставке — 4 или 6% соответственно.
Krym.News 07:46
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Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru 15:19
Футбол
Тренер «Сельты» оценил игру Федора Смолова за испанский клуб
Напомним, Смолов защищает цвета "Сельты" с зимы этого года в качестве аренды.
Vprognoze.ru 04:49
Политика
Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля
Авиасообщение между Турцией и Россией не будет возобновлено с 15 июля.
Известия 08:41