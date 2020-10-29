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Известия

Аналитик спрогнозировал возможное повышение курса доллара и евро в ноябре

Комсомольская правда
RT на русском
Российская газета
Рамблер
Sputnik Таджикистан
Евразия Daily
Известия
«Если меры поддержки будут приняты, а риторика нового президента с начала каденции не будет воинственной в отношении России, то пара доллар/рубль в следующем месяце способна вернуться в диапазон 74–76, а евро/рубль в рамки 87–89», — приводит слова эксперта «Российская газета».В источнике
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