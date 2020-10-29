Аналитик спрогнозировал возможное повышение курса доллара и евро в ноябре
«Если меры поддержки будут приняты, а риторика нового президента с начала каденции не будет воинственной в отношении России, то пара доллар/рубль в следующем месяце способна вернуться в диапазон 74–76, а евро/рубль в рамки 87–89», — приводит слова эксперта «Российская газета».В источнике
С чего всё началось
Курсы доллара и евро могут приблизиться к годовым максимумам в ноябре
Специально для "Российской газеты" Иван Капустянский, ведущий аналитик Forex Optimum, рассказал о движении валют в четверг и дал прогноз на ноябрь: - В четверг ослабление рубля может усилиться, на этом фоне доллар / рубль может вплотную подойти к отметке - 79.
Российская газета23:00
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Аналитик: Курсы доллара и евро могут приблизиться к годовым максимумам в ноябре
Комсомольская правда08:05