Аналитик спрогнозировал возможное повышение курса доллара и евро в ноябре
Накануне курс доллара впервые с 6 октября превысил отметку в 79 рублей, передает RNS. В этот же день банковские эксперты и независимые аналитики, опрошенные «Известиями», связали ослабление рубля с геополитической обстановкой, в первую очередь с приближающимися выборами в США.В источнике
С чего всё началось
Курсы доллара и евро могут приблизиться к годовым максимумам в ноябре
Специально для "Российской газеты" Иван Капустянский, ведущий аналитик Forex Optimum, рассказал о движении валют в четверг и дал прогноз на ноябрь: - В четверг ослабление рубля может усилиться, на этом фоне доллар / рубль может вплотную подойти к отметке - 79.
Российская газетавчера в 23:00
Подробнее о событии
Аналитик: Курсы доллара и евро могут приблизиться к годовым максимумам в ноябре
Комсомольская правдавчера в 08:05