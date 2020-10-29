Накануне курс доллара впервые с 6 октября превысил отметку в 79 рублей, передает RNS. В этот же день банковские эксперты и независимые аналитики, опрошенные «Известиями», связали ослабление рубля с геополитической обстановкой, в первую очередь с приближающимися выборами в США.

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