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Известия

Аналитик спрогнозировал возможное повышение курса доллара и евро в ноябре

Комсомольская правда
RT на русском
Российская газета
Рамблер
Sputnik Таджикистан
Евразия Daily
Известия
Накануне курс доллара впервые с 6 октября превысил отметку в 79 рублей, передает RNS. В этот же день банковские эксперты и независимые аналитики, опрошенные «Известиями», связали ослабление рубля с геополитической обстановкой, в первую очередь с приближающимися выборами в США.В источнике
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Курсы доллара и евро могут приблизиться к годовым максимумам в ноябре

Специально для "Российской газеты" Иван Капустянский, ведущий аналитик Forex Optimum, рассказал о движении валют в четверг и дал прогноз на ноябрь: - В четверг ослабление рубля может усилиться, на этом фоне доллар / рубль может вплотную подойти к отметке - 79.
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Аналитик дал прогноз по курсу валют на ноябрь

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