Финансы

РБКРБКАналитик спрогнозировал возможный курс рубля через два года

Через год, уточнил эксперт, при ожидаемых показателях рубль может укрепиться до 68 руб. за доллар в следующие 12 месяцев. После развала сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти и обвала стоимости сырья 9 марта российские рынки и рубль пережили обвал. Так, цена нефти Brent упала более чем на 30%.
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с чего всё началось

Экономист рассказал, что будет с курсом рубля через два года

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Курс рубля будет следовать за динамикой нефти марки Brent и после провала к 75 рублям за доллар и стабилизации постепенно вернется за два года к 61 рублю, заявил аналитик банка Goldman Sachs Клеменс Граф в своем обзоре, который есть в распоряжении РИА Новости.
РИА Новостивчера в 19:40

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Эксперт спрогнозировал динамику курса рубля на два с половиной года

RT на русском03:54

Аналитик спрогнозировал возможный курс рубля через два года

РБК03:21

Аналитик Goldman Sachs рассказал, что будет с рублем через два года

Комсомольская правда01:04

Названы сроки отскока рубля

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REGNUMвчера в 21:07

Goldman Sachs прогнозирует возврат рубля после провала до 75 за доллар к отметке в 61

ПРАЙМвчера в 18:03

Goldman прогнозирует дальнейшее ослабление рубля с последующим ростом вслед за ценами на нефть

Независимая газетавчера в 15:40
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Комментарии

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Gazeta.SPb вчера в 15:51
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Коммерсантъ вчера в 22:06
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Путин высказался о высоких зарплатах руководства госкомпаний

Президент России Владимир Путин признался, что его коробят непомерно большие зарплаты глав ряда государственных компаний.
Газета.Ru 03:00
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Курс доллара снизился на 1,24 рублей до отметки 73,61 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже, в пятницу, 13 марта.
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"За последние сутки в России зарегистрировано шесть случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, четыре - в Москве, один в Калининграде, один в Краснодарском крае", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в четверг.
Интерфакс вчера в 13:08
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Президент России Владимир Путин заявил, что он является частью народа. Об этом он сказал в интервью ТАСС.
Газета.Ru вчера в 03:23
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Массовая драка с участием мигрантов у «Галереи» попала на видео

После драки с участием 15 мигрантов у ТЦ «Галерея» возбуждено уголовное дело. В схватку вступили мигранты и жители Дагестана.
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В «Гознаке» рассказали, как российские банкноты защищены от вирусов

Российские банкноты обрабатываются специальными антисептическими веществами, что защищает их от вирусов и микробов.
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Режиссеры фильма «Я иду искать» займутся перезапуском «Крика»

Серию слешеров «Крик» снял режиссер Уэс Крейвен. Первый фильм вышел в 1996 году, последний — в 2011 году.
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Участники группы Little Big, которая представит Россию на "Евровидении" в Нидерландах в мае, не ожидали, что Первый канал одобрит их заявку.
ТАСС вчера в 11:11
Происшествия

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Екатеринбург, 13 марта 2020, 10:48 — REGNUM В екатеринбургской больнице скончался полуторагодовалый мальчик, который ранее впал в кому из-за менингита.
REGNUM 03:48
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Роспотребнадзор посоветовал дезинфицировать гаджеты из-за коронавируса

Как сообщили в Роспотребнадзоре, нужно регулярно обрабатывать телефон антисептическими средствами, особенно там, где корпус гаджета соприкасается с лицом.
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Саудовская Аравия предложила нефть по 25 долларов за баррель

Саудовская Аравия готова предложить Европе нефть по $25 за баррель, сообщает Bloomberg.
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Согласно результатам нового исследования специалистов из Калифорнийского университета в Дэвисе (США), популярный болеутоляющий и жаропонижающий препарат ибупрофен бьет по печени сильнее, чем считалось ранее.
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Торги США закрылись рекордным падением с 1987 года

В США торги бирж закрылись падением индексов на более чем 9%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru вчера в 16:15
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В МЭА назвали самые уязвимые страны в условиях падения цены на нефть

Ирак, Алжир и Нигерия больше всего пострадают от резкого падения цены на нефть.
РБК 03:48
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«Сказали — все повязаны». Хусаинов поведал о коррупции в российском судействе

Бывший арбитр Сергей Хусаинов рассказал о проблемах с коррупцией в российском футбольном судействе.
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Россия ограничивает авиасообщение с Европой из-за коронавируса

С 13 марта Россия вводит временные ограничения на авиасообщение с Италией, Францией, Испанией и Германией.
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Киевский городской совет расторг договоры аренды земельных участков на Подоле с посольством России на Украине.
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"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
РИА Новости вчера в 14:38
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