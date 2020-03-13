Финансы
РБКАналитик спрогнозировал возможный курс рубля через два года
Через год, уточнил эксперт, при ожидаемых показателях рубль может укрепиться до 68 руб. за доллар в следующие 12 месяцев. После развала сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти и обвала стоимости сырья 9 марта российские рынки и рубль пережили обвал. Так, цена нефти Brent упала более чем на 30%.
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с чего всё началось
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Курс рубля будет следовать за динамикой нефти марки Brent и после провала к 75 рублям за доллар и стабилизации постепенно вернется за два года к 61 рублю, заявил аналитик банка Goldman Sachs Клеменс Граф в своем обзоре, который есть в распоряжении РИА Новости.РИА Новостивчера в 19:40
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Goldman прогнозирует дальнейшее ослабление рубля с последующим ростом вслед за ценами на нефть
Независимая газетавчера в 15:40
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