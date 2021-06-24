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Аналитик спрогнозировала укрепление рубля

Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «ФИНАМ» Ольга Беленькая спрогнозировала укрепление рубля. Об этом сообщает агентство «Прайм». По ее словам, главным фактором в пользу укрепления рубля является рост мировых цен на нефть.В источнике

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