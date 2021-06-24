Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «ФИНАМ» Ольга Беленькая спрогнозировала укрепление рубля. Об этом сообщает агентство «Прайм». По ее словам, главным фактором в пользу укрепления рубля является рост мировых цен на нефть.В источнике
Сегодня первый зампред Банка России А. Заботкин подчеркнул этот сигнал, отметив, что регулятор при определенных сценариях может повысить ключевую ставку выше верхнего предела долгосрочного диапазона нейтральной ставки 5-6%, чтобы снизить инфляционные ожидания, отмечает эксперт.
По сравнению с «допандемийным» первым кварталом 2020 года доля молодых должников практически удвоилась, подскочив с 9,7%. Коллекторы стали чаще работать даже с самыми молодыми получателями микрозаймов в возрасте 18–20 лет.