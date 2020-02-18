Тренд-аналитики «AliExpress Россия» изучили более 550 млн поисковых запросов пользователей и выявили тенденции в моде в крупных российских городах. Об этом говорится в сообщении «AliExpress Россия», поступившем в РБК. Москву авторы исследования называют «городом победившего нормкора».

с чего всё началось

Аналитики торговой площадки AliExpress изучили свыше 550 млн поисковых запросов россиян и выяснили их предпочтения. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. В 2019 году жители столицы чаще всего покупали кроссовки, футболки с принтами, рюкзаки и поясные сумки.

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