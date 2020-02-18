Общество

Газета.RuГазета.RuВ AliExpress составили портрет жителей городов России

Аналитики торговой площадки AliExpress изучили свыше 550 млн поисковых запросов россиян и выяснили их предпочтения. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. В 2019 году жители столицы чаще всего покупали кроссовки, футболки с принтами, рюкзаки и поясные сумки.
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с чего всё началось

Аналитики AliExpress показали типичный облик жителей российских городов

Тренд-аналитики «AliExpress Россия» изучили более 550 млн поисковых запросов пользователей и выявили тенденции в моде в крупных российских городах. Об этом говорится в сообщении «AliExpress Россия», поступившем в РБК. Москву авторы исследования называют «городом победившего нормкора».
РБК06:05

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В AliExpress составили портрет жителей городов России

Газета.Ru07:44

Составлен образ типичных жителей городов России. В Новосибирске думают о животных, а в Москве — о новых кроссовках

Телеканал 360°07:24

Аналитики AliExpress составили типичные образы жителей российских городов

Говорит Москва06:30

В AliExpress выявили модные предпочтения россиян

Национальная служба новостей06:48

Составлен образ типичных жителей российских городов

Lenta.ru06:43

Аналитики AliExpress представили типичный облик жителей России

Известия07:17

Аналитики AliExpress показали типичный облик жителей российских городов

РБК06:05
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Происшествия

ФСБ задержала подростков, готовивших теракты в Крыму

В Керчи задержаны двое подростков, готовивших теракты в образовательных учреждениях города.
BFM.ru 09:04
Фигурное катание

Украинский фигурист Бондарь умер в Китае

iReactor 03:07
Происшествия

В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу во время урока

ТАСС 04:42
Общество

В Москве госпитализировали Дмитрия Диброва

Ранее в СМИ появились сообщения, что Диброва экстренно госпитализировали из кинотеатра «Октябрь».
RT на русском вчера в 15:20
Технологии

Xiaomi предустановит российские программы на устройства

Китайская Xiaomi согласилась исполнить требования закона об обязательной предустановке российских программ.
Коммерсантъ 07:09
Армия и оружие

Индия закупила новый истребитель на миллиарды долларов

Военное обозрение вчера в 16:30
Происшествия

Суд признал законным приговор экс-полковнику Захарченко

Кассационный суд признал законным приговор экс-полковнику МВД Александру Захарченко, осужденному за взятки, в виде лишения свободы сроком 12,5 лет.
РБК 09:30
Армия и оружие

ВСУ понесли потери: Киев официально подтвердил гибель украинских силовиков в Донбассе

Украинская сторона официально подтвердила гибель своего военнослужащего в районе Золотого Луганской области.
Российский Диалог 09:48
Шоу-бизнес

Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал

Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Новая Кубань вчера в 07:58
Происшествия

Коронавирусом заразился еще один россиянин

На круизном лайнере Diamond Princess коронавирусом COVID-19 заразился второй гражданин России.
Вести.Ru 08:45
Общество

Госдума приняла закон о бесплатном питании для школьников

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о бесплатном горячем питании для учеников начальной школы, сообщается на сайте нижней палаты Федерального собрания.
Газета.Ru 08:34
Общество

Онколог назвала продукты, которые исключила из рациона

Антония Бейтцен-Хайнеке из Центра онкологии в Гамбурге в интервью немецким журналистам рассказала о своем рационе, в том числе о продуктах, которые употребляет часто и не ест никогда.
Что происходит 03:14
Политика

Минэнерго: «Северный поток-2» будет достроен до 2021 года

Американский президент Дональд Трамп в конце декабря прошлого года подписал оборонный бюджет, в котором предусмотрены санкции против российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
Российская газета 09:38
Общество

Россию обязали выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа

Суд по делу ЮКОСа В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов.
РИА Новости 07:34
Происшествия

Напавший на прихожан в московском храме арестован на два месяца

Таганский суд Москвы арестовал до 16 апреля Ефима Ефимова, которого обвиняют в нападении с ножом на людей в храме Святителя Николая на Бакунинской улице.
Интерфакс 06:53
Фигурное катание

Фигуристка Аделина Сотникова попала в больницу

По данным Sport24, олимпийской чемпионке сделали операцию, она уже не первый день находится в больнице.
BFM.ru 09:34
Здоровье

Подмосковные врачи спасли недоношенного ребёнка весом 495 граммов

В Мытищинской городской клинической больнице в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей врачи спасли недоношенного младенца с экстремально низким весом.
Вести Подмосковья 04:04
Авто

В РФ возвращаются бюджетные автомобили Chevrolet

Выпускаемые на заводе UzAuto Motors автомобили появятся под брендом Chevrolet не только в России, но и в Казахстане и Белоруссии.
Газета DAILY вчера в 12:36
Армия и оружие

США грабят нефтяные богатства в Сирии, заявил Шойгу

США неприкрыто и бесцеремонно грабят нефтяные месторождения в Сирии и одновременно санкциями запрещают поставки нефти в эту страну, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
РИА Новости 09:07
Политика

В Кремле прокомментировали обострение в Донбассе

В Кремле пока не располагают конкретикой по столкновению между представителями самопровозглашенной ЛНР и украинскими силовиками в Донбассе.
BFM.ru 05:19
Биатлон

Йоханнес Бё признал победу Александра Логинова на чемпионате мира

26-летний норвежский спортсмен Йоханнес Бё заявил, норвежцы «перегнули» с критикой Александра Логинова.
Спорт день за днем 08:57
Экономика

Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию

В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Lenta.ru вчера в 21:18
Политика

Путин поддержал отмену банковских комиссий при оплате ЖКХ

Позже в беседе с журналистами Неверов заявил, что законопроект об отмене банковских комиссии при оплате услуг ЖКХ будет внесен в Госдуму до конца текущей недели.
Интерфакс 07:13
Политика

В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17

Сотрудники военной разведки Нидерландов в ходе расследования обстоятельств крушения пассажирского самолеты MH17 на востоке Украины в 2014 году собрали данные о позициях ЗРК "Бук" и не обнаружили ни одного комплекса, находившегося достаточно близко, чтобы сбить авиалайнер.
Интерфакс 04:48
Политика

В Конституцию предложили внести поправку об ответственности премьера

В законопроекте о поправке в Конституцию предлагают закрепить персональную ответственность премьер-министра перед главой государства за работу правительства.
РЕН ТВ 09:51
Гаджеты

LG представила три смартфона с четверной камерой

Экран K51S обладает разрешением HD+, основная камера представлена сенсорами на 32 млн/5 млн пикселей и парой датчиков разрешением 2 Мп.
Anonsens 09:13
Экономика

В России изменятся правила получения пенсий на банковские карты

Пенсионное ведомство РФ информирует: те, кто вовремя не заменит карту, после 1 июля пенсий не получит.
ToDay News Ufa 07:32
Политика

Летописец Путина рассказал о вызвавших «шухер» в Кремле публикациях

Специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников, входящий в президентский пул, рассказал, что некоторые его публикации вызвали критику со стороны Кремля.
Lenta.ru 10:19
Политика

Порошенко не пустили в зал с Зеленским на Мюнхенской конференции

Охрана Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) не пустила экс-президента Украины Петра Порошенко в зал, где выступал нынешний украинский лидер Владимир Зеленский.
News.ru вчера в 09:41
Космос

В MetaBallStudios сравнили астероиды и земные объекты

На всемирно известном канале MetaBallStudios был обнародован видеоматериал, в котором ученые продемонстрировали реальные габариты астероидов в сравнении с объектами, расположенными на земном шаре.
Goroday.ru вчера в 15:03
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