Экономика

Piter.tvPiter.tvАналитики BCG прогнозируют три сценария роста безработицы в России

Аналитики The Boston Consulting Group прогнозируют три сценария роста безработицы в России из-за кризиса, который вызвала пандемия коронавируса. Самый позитивный сценарий предполагает, что количество безработных вырастет с 4,6% в докризисный период до 6−7% в будущем.
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BCG привела три сценария роста безработицы в России

Число безработных в России в результате последствий распространения нового коронавируса может вырасти до 15%, при благоприятном сценарии оно составит 6-7%, говорится в исследовании Boston Consulting Group (BCG), которое есть в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости28 мая в 20:29

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BCG привела три сценария роста безработицы в России

РИА Новости28 мая в 20:29

BCG ожидает роста безработицы в России на 8–10%

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Эксперты допустили рост безработицы в России в 3 раза при жестком кризисе

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ТАСС28 мая в 17:20

Безработица в России может вырасти в 2-3 раза

Московский Комсомолец28 мая в 18:42
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Политика

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Авто

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Lenta.ru 06:07
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Политика

Путин призвал Совбез проработать позицию России по СНВ-3

МОСКВА, 30 мая/ Радио Sputnik.Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами Совбеза РФ предложил определить позицию России в связи с выходом США из Договора по открытому небу.
Радио Sputnik вчера в 07:56
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Общество

Россиянам разрешили не носить маски на пляжах

На пляжах не обязательно ношение защитных масок, но нужно помнить о социальной дистанции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 04:34
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Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
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Футбол

Матчи РПЛ в Краснодаре и Сочи пройдут без зрителей

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Общество

МЧС снова предупредило москвичей о сильном дожде с грозой в Москве

МЧС снова предупредило москвичей о сильном дожде с грозой в Москве.
Эхо Москвы 04:05
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Общество

Где и как заболели коронавирусом в Самарской области

За прошедшие сутки в регионе выявлено 48 заболевших коронавирусом. 90,9 % новых случаев пришлось на Самару, Тольятти и Сызрань.
СОВА 29 мая в 05:25
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Политика

Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров напомнил в Twitter, какие земли, страна "полностью бесплатно" получила во время нахождения в составе Советского союза.
РИА Новости 05:27
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Происшествия

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В московском метро правоохранители задержали мужчину, который угрожал пассажирам ножом и пистолетом, сообщается на сайте МВД России в воскресенье, 31 мая.
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Общество

Где в Тульской области заболели коронавирусом: карта на 31 мая

К 31 мая число инфицированных коронавирусом в Тульской области увеличилось до 3 855 человек (+104 новых случая).
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Общество

Стихия повалила в Москве почти сотню деревьев, повредив 20 машин

Вести.Ru 06:26
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Здоровье

Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса

РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс вчера в 16:44
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Песков рассказал о своих симптомах коронавируса

Уже 25 мая Песков сообщил, что выписался из больницы и постепенно начинает работать в домашнем режиме.
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Пригожин ответил на гуманитарную помощь в виде «Доширака»

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Армия и оружие

На Украине провели испытания ракеты «Нептун»

На полигоне Алибей в Одесской области прошли испытания комплекса крылатых ракет наземного базирования "Нептун", в ходе которых были осуществлены почти одновременные боевые пуски по двум морским целям, пишет издание "АрміяІпfоrм".
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Шоу-бизнес

Степаненко рассказала о чувствах к Петросяну после развода

Актриса Елена Степаненко простила бывшего мужа, юмориста Евгения Петросяна, после развода.
РЕН ТВ вчера в 17:37
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Футбол

«Реал» может остаться без летних трансферов

Marca сообщает, что мадридский "Реал" может остаться без усиления в летнее трансферное окно.
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Силовая операция по изъятию пятерых детей из российской семьи попала на видео

В Оренбургской области сотрудники опеки забрали пятерых детей из семьи, просившей о помощи с жильем, сообщает Telegram-канал HUE, опубликовавший в воскресенье, 31 мая, видео силовой операции, в которой участвовали полицейские.
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Шоу-бизнес

Джастин Бибер опубликовал снимок с русским матерным словом

Многие задались вопросом, понимает ли сам Бибер, что на его снимке присутствует русское матерное слово.
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Культура

Стриминговый сервис HBO Max официально начал работу

Пока компания продолжает сотрудничество с Амедиатекой, которая называет себя «официальным домом HBO в России».
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Якутский «шаман» признан опасным для себя и окружающих

Якутский "шаман" Александр Габышев, который "шел изгонять президента России Владимира Путина", признан опасным для себя и окружающих, сообщает ТАСС со ссылкой на юриста "Правозащиты Открытка" Алексея Прянишникова.
Газета.Ru вчера в 14:47
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Джон Джонс пригрозил Уайту уходом из UFC

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Нарколог рассказал, что влияет на способность человека бросить курить

Если есть такой ресурс и готовность к тому, чтобы понять и изменить себя, тогда ты способен бросить курить.
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