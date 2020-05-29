Число безработных в России в результате последствий распространения нового коронавируса может вырасти до 15%, при благоприятном сценарии оно составит 6-7%, говорится в исследовании Boston Consulting Group (BCG), которое есть в распоряжении РИА Новости.

с чего всё началось

Аналитики The Boston Consulting Group прогнозируют три сценария роста безработицы в России из-за кризиса, который вызвала пандемия коронавируса. Самый позитивный сценарий предполагает, что количество безработных вырастет с 4,6% в докризисный период до 6−7% в будущем.

Аналитики BCG прогнозируют три сценария роста безработицы в России

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