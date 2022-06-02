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Аналитики ЦБ РФ сочли неустойчивым текущее замедление инфляции

"Текущие пониженные темпы роста индекса потребительских цен выглядят неустойчивыми. По мере исчерпания действия разовых дезинфляционных факторов рост цен может вновь повыситься", - пишут аналитики ЦБ.
Интерфакс
По мере исчерпания разовых дезинфляционных факторов рост цен может ускориться.
Коммерсантъ
Годовая инфляция в РФ, исходя из данных Росстата, замедлилась до 17,35% на 27 мая с 17,5% на 20 мая, 17,7% на 13 мая, 17,83% в конце апреля, после 16,69% на конец марта, 9,15% на конец февраля, 8,73% на конец января и 8,39% на конец декабря.
Интерфакс
Выводы и рекомендации, содержащиеся в бюллетене, могут не совпадать с официальной позицией Банка России, отмечают авторы документа.
Finam.Ru

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