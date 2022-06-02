Годовая инфляция в РФ, исходя из данных Росстата, замедлилась до 17,35% на 27 мая с 17,5% на 20 мая, 17,7% на 13 мая, 17,83% в конце апреля, после 16,69% на конец марта, 9,15% на конец февраля, 8,73% на конец января и 8,39% на конец декабря.
Отставной руководитель следственного управления Службы безопасности Украины Василий Вовк в интервью YouTube-каналу "Да это так" подтвердил, что украинская армия отступает из Луганской народной республики - в частности, из Северодонецка.
Для покупки облигаций трех российских авиаперевозчиков — "Уральских авиалиний", "Сибири" и "Авроры" — ФНБ выделит 17 млрд руб. Отмечается, что эта мера позволит поддержать авиакомпании в условиях санкций.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова вручила пранкерам Владимиру Кузнецову (Вован) и Алексею Столярову (Лексус) главную награду в спецноминации "Мир должен знать" на церемонии вручения Первой национальной премии интернет-контента.