Годовая инфляция в РФ, исходя из данных Росстата, замедлилась до 17,35% на 27 мая с 17,5% на 20 мая, 17,7% на 13 мая, 17,83% в конце апреля, после 16,69% на конец марта, 9,15% на конец февраля, 8,73% на конец января и 8,39% на конец декабря.