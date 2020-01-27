Экономика

РБКРБКАналитики ЦБ назвали главные причины низких промышленных инвестиций

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Основными причинами недостаточных инвестиций в российской промышленности (без учета компаний ТЭК) являются дефицит средств на счетах, дорогие кредиты и сильная неопределенность в экономике.
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