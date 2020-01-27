Экономика
РБКАналитики ЦБ назвали главные причины низких промышленных инвестиций
Основными причинами недостаточных инвестиций в российской промышленности (без учета компаний ТЭК) являются дефицит средств на счетах, дорогие кредиты и сильная неопределенность в экономике.
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Гаджеты
Samsung снизила цены на линейку Galaxy S10
В преддверии запуска новой серии смартфонов Samsung Galaxy S20, южнокорейский производитель решил снизить стоимость предыдущих моделей из линейки Galaxy S10.
Политика
В мире отмечают 75-летие освобождения узников концлагеря в Освенциме
В польском Освенциме располагался комплекс немецких концлагерей и лагерей смерти, где с 1941 по 1945 годы погибло около 1,4 млн человек.
Политика
Путин назначил Стригунова первым замглавы Росгвардии
«Назначить генерал-полковника Стригунова Виктора Николаевича первым заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ — главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ», — говорится в указе.
Шоу-бизнес
Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
Политика
Посольство России в ФРГ ответило на слова Качиньского о компенсациях
Российское посольство в Германии прокомментировало слова лидера правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослава Качиньского о том, что Россия, как и Германия, «должна заплатить» компенсацию за причинённый ущерб за годы Второй мировой войны.
Происшествия
Житель Курска сменил пол, задолжав по алиментам 800 тысяч рублей
В Курской области судебные приставы разыскивали мужчину, задолжавшего по алиментам 800 тысяч рублей, впоследствии выяснилось, что он сменил пол.
Технологии
Сим-карты отправят через AliExpress
«Вымпелком» открыл новый канал продаж «Вымпелком» (бренд «Билайн») первым из российских операторов связи начал продавать сим-карты на AliExpress.
Политика
Мишустин уволил замглавы Минздрава Елену Бойко
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя главы Минздрава Елену Бойко по ее собственному желанию.
Политика
Трамп пообещал представить «сделку века» 28 января
Президент США Дональд Трамп намерен представить общественности так называемую "сделку века" по палестино-израильскому урегулированию во вторник в 20.00 мск, заявил американский лидер журналистам в понедельник в преддверии встречи с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху.
Общество
Москвичам рассказали о последствиях бесснежной зимы
О последствиях бесснежной зимы рассказал москвичам научный сотрудник кафедры гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.
Общество
Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе
Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант погиб при крушении своего личного вертолета в Калифорнии.
Фигурное катание
В Германии остались недовольны победой российских фигуристок на ЧЕ
Здоровье
Минтруд упростил процедуру установления инвалидности
С 1 января 2020 года смягчены критерии установления инвалидности, в том числе при онкологической патологии.
Музыка
Билли Айлиш получила «Грэмми» в номинации «Лучшая песня года»
Американская исполнительница Билли Айлиш получила премию «Грэмми» за композицию Bad guy в номинации «Лучшая песня года».
Здоровье
Доктор Мясников объяснил панику вокруг коронавируса
По мнению Мясникова, панику вокруг коронавируса распространяют те, кому это выгодно, — международные организации здравоохранения.
Авто
GM вложил $2,2 млрд в завод по производству электромобилей
Общество
«Уральские авиалинии» отменили рейсы в Китай из-за коронавируса
Авиакомпания «Уральские авиалинии» из-за эпидемии коронавируса отменяет некоторые рейсы в Китай.
Футбол
ЦСКА объявил о возвращении Березуцких
Экономика
Налоговая оштрафовала банки за отказ блокировать личные счета ИП
Федеральная налоговая служба начала выписывать штрафы банкам, которые не выполняют ее распоряжения о блокировке личных счетов индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, страховых взносов, штрафов и т. д. Со штрафами, как пишет РБК, уже столкнулись две кредитные организации – это ВТБ и «Уралсиб».
Политика
Делегация России уйдет из ПАСЕ в случае ограничения полномочий
Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Спорт
Многократная чемпионка мира Венсан-Лапуант оправдана по делу о допинге
Одиннадцатикратная чемпионка мира по гребле на каноэ канадка Лоранс Венсан-Лапуант оправдана по делу о нарушении антидопинговых правил, сообщается на сайте Международной федерации каноэ (ICF).
Армия и оружие
ЦПВС заявил о подготовке «Белыми касками» провокации в Сирии
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков сообщил, что боевики и представители организации «Белые каски» готовят провокацию с применением отравляющих веществ в САР.
Теннис
Медведев проиграл Вавринке на Australian Open
Россиянин Даниил Медведев проиграл швейцарцу Стэну Вавринке со счетом 2-3 выбыл из розыгрыша Australian Open.
Экономика
Минск оценил потери экспортных пошлин на нефтепродукты
Потери экспортных пошлин на нефтепродукты «частично компенсированы за счет введения нового порядка ввоза легковых автомобилей физическими лицами», добавил он.
Происшествия
В Подмосковье четырнадцатилетняя девочка умерла по пути в школу
Прокуратура Московской области начала проверку в связи со смертью школьницы в городском округе Домодедово, сообщает ведомство.
Общество
Конституционный суд постановил пересмотреть приговор Котову
Конституционный суд обязал суды пересмотреть дело осужденного за нарушения на митингах Константина Котова.