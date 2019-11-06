Экономика
KM.ruАналитики ЦБ назвали годовой предел роста ВВП России
По прогнозам аналитиков ЦБ, темпы роста российской экономики составят 0,8–1% по итогам 2019 года. Очищенная от сезонности квартальная динамика ВВП не превысит 0,2% в третьем и четвертом квартале года.
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Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 01:38, Ашберн
Общество
Счетная палата предупредила о сокращении населения России
По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.
Российская газета 00:55
Армия и оружие
В России нашли способ уничтожить сразу все американские авианосцы
Как сообщало ИА REGNUM, по данным американского издания Foreign Policy, вооруженные силы США готовятся к «эпохе великодержавного соперничества», но слабо подготовлены к противостоянию с Россией и Китаем.
REGNUM 01:09
Хоккей
«Авангард» показал макет новой арены в Омске
«Авангард» опубликовал в социальных сетях видеоролик, представив макет новой арены, которая должна появиться к сезону-2022/23.
Чемпионат 00:07
Политика
В МИДе пообещали ответить на выход США из Договора по открытому небу
Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки 23 государствами, входящими в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Известия вчера в 20:23
Происшествия
В новосибирской школе запретили чаепития после инцидента с девочкой
РИА Новости вчера в 05:57
Происшествия
Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО
Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.
Радио Комсомольская правда вчера в 03:27
Культура
Сериал «Отчим»: почему Сибирь снимали в Белоруссии, а Андоленко «доставала» Хабарова
Исполнитель главной роли Антон Хабаров жаловался на свою коллегу по площадке Карину Андоленко, говоря о том, что она не прощает ему никаких огрех.
Телепрограмма вчера в 07:24
Транспорт
На красной ветке петербургского метро произошел сбой
Утром 7 ноября в Санкт-Петербурге на красной ветке метро произошел сбой - станции «Девяткино» и «Гражданский проспект» работают в режиме ограниченного пассажиропотока.
АиФ Санкт-Петербург 00:35
Здоровье
Первые симптомы рака печени назвали врачи
Врачи перечислили первые симптомы, на которые жалуются пациенты с раком печени, об этом проинформировали медицинские специалисты сотрудники центра Исследования рака (Великобритания).
Ugpressa.ru 05 ноября в 11:54
Общество
В школе на Алтае закрыли спортзал из-за превышения уровня радона
На Алтае суд приостановил работу спортзала в школе в селе Озеро-Куреево, где многократно был превышен уровень радона в воздухе, сообщили в пресс-центре Роспотребнадзора.
РЕН ТВ вчера в 23:28
Шоу-бизнес
Кто получил самый большой гонорар за участие в шоу Андрея Малахова
Uznayvse.ru вчера в 18:21
Общество
Электрический пикап Tesla представят 21 ноября
Глава бренда сообщил в своём Твиттере, что электрический внедорожник будет представлен в Лос-Анджелесе 21 ноября.
За рулем Кубань вчера в 23:07
Происшествия
В лондонском театре Пикадилли обрушился потолок
РИА Новости 00:47
Происшествия
В Таиланде утонул турист из России
Турист из России утонул во время купания в море возле одного из курортных островов Таиланда — Пхукет.
REGNUM 01:11
Общество
Минстрой предложил ремонтировать ветхие дома за счет граждан
Дома со степенью изношенности более 70%, которые пока не признаны аварийными, предлагается ремонтировать за счет граждан.
РБК вчера в 21:51
Шоу-бизнес
Стал известен прайс российских звезд на новогодних корпоративах
В «Комсомольской правде» узнали во сколько обойдется выступление российских звезд. Дорогостоящей певицей в этом году стала Светлана Лобода.
Kazanfirst.ru 05 ноября в 07:23
Армия и оружие
Американский F-16 «уронил» в Японии учебную ракету
Истребитель F-16 американских ВВС «обронил» учебную ракету во время тренировочного полета в префектуре Аомори, Япония.
REGNUM вчера в 23:13
Общество
В миасской больнице санитарка умыла пациентку половой тряпкой
В минздраве Челябинской области прокомментировали взорвавшее соцсети видео, на котором санитарка одной из больниц Миасса умывает пациентку грязной тряпкой, предварительно смочив ее из тазика на полу.
Российская газета 05 ноября в 07:35
Наука
Бег раз в неделю может предотвратить преждевременную смерть
Научная Россия 05 ноября в 16:40
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании
Непривычно теплая для ноября погода в центральной части России продлится до конца недели, заявила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости 01:33
Футбол
Родриго стал самым молодым бразильцем в истории ЛЧ, забившим гол
В возрасте 18 лет и 301 дня хавбек стал самым молодым бразильцем в истории ЛЧ, отметившимся голом.
Sports.ru вчера в 16:11
Экономика
Убийство Лизы Киселевой и плохие дороги пошатнули устойчивость региона
Среди 30 самых заметных событий месяца аналитики назвали стихийную акцию в Саратове с требованием самосуда над убийцей 9-летней Лизы Киселевой.
Взгляд-инфо вчера в 23:44
Кино
Собчак рассказала о поцелуе с Филиппом Янковским
Ксения Собчак рассказала, как целовалась с Филиппом Янковским во время съемок фильма «Номер один».
Uznayvse.ru вчера в 09:01
Политика
Ляшко и представитель Зеленского в кабмине подрались в аэропорту
Известия вчера в 18:03
Происшествия
Напавшие на погранзаставу в Таджикистане оказались сторонниками ИГ
Атаковавшие заставу на таджикско-узбекской границе были боевиками ИГ* (ИГ — запрещена в РФ и ряде стран) из Афганистана.
Газета.Ru вчера в 05:46
Шоу-бизнес
Наташа Королева потеряла ребенка
46-летняя певица Наташа Королева рассказала, как она потеряла ребенка из-за публикации откровенных снимков и общественной травли.
ТВ Центр вчера в 07:05
Политика
Уголовное дело о госизмене возбудили против Виталия Кличко
Уголовное дело о государственной измене и хищении денег возбудили в отношении мэра Киева Виталия Кличко.
Вечерняя Москва вчера в 08:01
Интернет
В WhatsApp появились новые ограничения для добавления в группы
В популярном мессенджере WhatsApp появилась новая функция, благодаря которой пользователи могут ограничивать круг контактов, способных добавить их в группы.
Gazeta.SPb вчера в 18:20
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк высказалась о сборе денег на лечение
Семья Анастасии Заворотнюк высказалась о сборе средств на лечение актрисы.
Рамблер 00:11