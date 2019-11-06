Экономика

KM.ruKM.ruАналитики ЦБ назвали годовой предел роста ВВП России

По прогнозам аналитиков ЦБ, темпы роста российской экономики составят 0,8–1% по итогам 2019 года. Очищенная от сезонности квартальная динамика ВВП не превысит 0,2% в третьем и четвертом квартале года.
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Экономическая активность не поддается уговорам чиновников

Коммерсантъвчера в 14:34

Прибавка будет

Российская газетавчера в 11:05

Рост ВВП РФ в 2019 году может составить 0,8-1,0%

Финмаркетвчера в 07:23

Аналитики ЦБ назвали предел роста ВВП России по итогам 2019 года

РБКвчера в 09:01

ЦБ счёл расходы бюджета фактором роста спроса в экономике РФ

News.ruвчера в 08:28

ЦБ: расходы бюджета будут способствовать росту спроса в экономике РФ в ближайшие кварталы

ТАССвчера в 06:56

Центробанк прогнозирует рост цен на продукты в России

REGNUMвчера в 11:00
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Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 01:38, Ашберн
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Счетная палата предупредила о сокращении населения России

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Российская газета 00:55
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В России нашли способ уничтожить сразу все американские авианосцы

Как сообщало ИА REGNUM, по данным американского издания Foreign Policy, вооруженные силы США готовятся к «эпохе великодержавного соперничества», но слабо подготовлены к противостоянию с Россией и Китаем.
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В МИДе пообещали ответить на выход США из Договора по открытому небу

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В новосибирской школе запретили чаепития после инцидента с девочкой

РИА Новости вчера в 05:57
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Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО

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Радио Комсомольская правда вчера в 03:27
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Сериал «Отчим»: почему Сибирь снимали в Белоруссии, а Андоленко «доставала» Хабарова

Исполнитель главной роли Антон Хабаров жаловался на свою коллегу по площадке Карину Андоленко, говоря о том, что она не прощает ему никаких огрех.
Телепрограмма вчера в 07:24
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Утром 7 ноября в Санкт-Петербурге на красной ветке метро произошел сбой - станции «Девяткино» и «Гражданский проспект» работают в режиме ограниченного пассажиропотока.
АиФ Санкт-Петербург 00:35
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Первые симптомы рака печени назвали врачи

Врачи перечислили первые симптомы, на которые жалуются пациенты с раком печени, об этом проинформировали медицинские специалисты сотрудники центра Исследования рака (Великобритания).
Ugpressa.ru 05 ноября в 11:54
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РЕН ТВ вчера в 23:28
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Кто получил самый большой гонорар за участие в шоу Андрея Малахова

Uznayvse.ru вчера в 18:21
Общество

Электрический пикап Tesla представят 21 ноября

Глава бренда сообщил в своём Твиттере, что электрический внедорожник будет представлен в Лос-Анджелесе 21 ноября.
За рулем Кубань вчера в 23:07
Происшествия

В лондонском театре Пикадилли обрушился потолок

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В Таиланде утонул турист из России

Турист из России утонул во время купания в море возле одного из курортных островов Таиланда — Пхукет.
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Общество

Минстрой предложил ремонтировать ветхие дома за счет граждан

Дома со степенью изношенности более 70%, которые пока не признаны аварийными, предлагается ремонтировать за счет граждан.
РБК вчера в 21:51
Шоу-бизнес

Стал известен прайс российских звезд на новогодних корпоративах

В «Комсомольской правде» узнали во сколько обойдется выступление российских звезд. Дорогостоящей певицей в этом году стала Светлана Лобода.
Kazanfirst.ru 05 ноября в 07:23
Армия и оружие

Американский F-16 «уронил» в Японии учебную ракету

Истребитель F-16 американских ВВС «обронил» учебную ракету во время тренировочного полета в префектуре Аомори, Япония.
REGNUM вчера в 23:13
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В миасской больнице санитарка умыла пациентку половой тряпкой

В минздраве Челябинской области прокомментировали взорвавшее соцсети видео, на котором санитарка одной из больниц Миасса умывает пациентку грязной тряпкой, предварительно смочив ее из тазика на полу.
Российская газета 05 ноября в 07:35
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Бег раз в неделю может предотвратить преждевременную смерть

Научная Россия 05 ноября в 16:40
Общество

Гидрометцентр предупредил о резком похолодании

Непривычно теплая для ноября погода в центральной части России продлится до конца недели, заявила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
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Футбол

Родриго стал самым молодым бразильцем в истории ЛЧ, забившим гол

В возрасте 18 лет и 301 дня хавбек стал самым молодым бразильцем в истории ЛЧ, отметившимся голом.
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Избивший DJ Smash экс-депутат выйдет из колонии по УДО

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Убийство Лизы Киселевой и плохие дороги пошатнули устойчивость региона

Среди 30 самых заметных событий месяца аналитики назвали стихийную акцию в Саратове с требованием самосуда над убийцей 9-летней Лизы Киселевой.
Взгляд-инфо вчера в 23:44
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Собчак рассказала о поцелуе с Филиппом Янковским

Ксения Собчак рассказала, как целовалась с Филиппом Янковским во время съемок фильма «Номер один».
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Напавшие на погранзаставу в Таджикистане оказались сторонниками ИГ

Атаковавшие заставу на таджикско-узбекской границе были боевиками ИГ* (ИГ — запрещена в РФ и ряде стран) из Афганистана.
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Уголовное дело о государственной измене и хищении денег возбудили в отношении мэра Киева Виталия Кличко.
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В популярном мессенджере WhatsApp появилась новая функция, благодаря которой пользователи могут ограничивать круг контактов, способных добавить их в группы.
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Семья Анастасии Заворотнюк высказалась о сборе средств на лечение актрисы.
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Как работают Яндекс.Новости?
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