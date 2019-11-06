с чего всё началось

По прогнозам аналитиков ЦБ, темпы роста российской экономики составят 0,8–1% по итогам 2019 года. Очищенная от сезонности квартальная динамика ВВП не превысит 0,2% в третьем и четвертом квартале года.

Происшествия Чрезвычайную ситуацию объявили в аэропорту Амстердама Чрезвычайная ситуация объявлена в среду, 6 ноября, вечером в голландском аэропорту Схипхол.

Футбол Локомотив — Ювентус 1:2 Аарон Рэмзи на всякий случай добил мяч в сетку Так Кришиану Роналду забил свой первый гол со штрафного в составе "Ювентуса".

Общество МВД готовит меры по отключению сотовой связи в тюрьмах Как сообщают СМИ, коллегия поручила органам МВД проработать до 30 июля вопрос об установке блокираторов сигнала сотовой связи на территории учреждений уголовно-исполнительной системы.

Политика Захарова сообщила, что встречу с Deutsche Welle задокументировали Московский представитель офиса Deutsche Welle встречался с руководителем пресс-центра МИД России, встреча задокументирована.

Авто Skoda показала салон новой Octavia Компания Skoda опубликовала первые тизерные изображения салона Octavia четвертого поколения.

Происшествия Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.

Гаджеты Xiaomi презентовала первые умные часы Mi Watch Китайская компания Xiaomi сегодня презентовала свои первые умные часы, которые называются Mi Watch.

Шоу-бизнес Ольга Бузова впервые заговорила о домашнем насилии Ольга Бузова впервые заговорила о домашнем насилии Телеведущая Ольга Бузова затронула тяжелую тему.

Культура Радикалы попытались сорвать премьеру спектакля по Сорокину Радикалы пытались сорвать премьеру спектакля «Норма» по одноименному роману Владимира Сорокина в театре на Малой Бронной.

Шоу-бизнес У дочери телеведущей Гузеевой обнаружили опухоль Дочь ведущей Первого канала Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова рассказала, что врачи снова диагностировали у нее опухоль.

Общество Либертарианца Светова вызвали на допрос в СКР Член Либертарианской партии, блогер Михаил Светов сообщил Daily Storm, что его вызвали на допрос в Следственный комитет.

Политика Против Кличко возбудили уголовное дело о госизмене и хищении средств Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело против мэра Киева Виталия Кличко и двух его заместителей о возможной государственной измене и хищении государственных средств во время застройки Киева.

Здоровье Врачи-диетологи рассказали, кому противопоказана хурма Как заявила изданию "Вечерняя Москва" диетолог и фитотерапевт Анжелика Дюваль, хурма противопоказана больным с камнеобразованием в почках, так как она обладает мочегонным эффектом.

Экономика Занять у Путиной. Кто зарабатывает на тонущих в долгах россиянах Долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года, сообщил на прошлой неделе Центральный банк.

Космос Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин вновь прибудет в Омск Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в соответствии с производственными планами Госкорпорации «Роскосмос» на омском заводе «Полет» разворачивается и в 2023 году будет запущено серийное производство ракет семейства «Ангара».

Происшествия Нападение на погранзаставу в Таджикистане совершило ИГ Погибшие 15 боевиков, которые совершили нападение на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе, были членами террористической организации "Исламское государство" (ИГ - запрещена в РФ и ряде стран), еще пятеро взяты в плен.

Политика Немецкие инвесторы хотят защитить «Северный поток-2» Издание Bild сообщает, что депутатская группа, входящая в правящую коалицию Германии, разработала поправки к местному законодательному акту, которые позволят вывести проект "Северный поток-2" из-под действия директивы.

Политика В «Википедии» отреагировали на идею Путина об электронной энциклопедии 5 ноября Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по русскому языку предложил заменить «Википедию» новой Большой российской энциклопедией в электронном виде.

Общество Минобороны назвало вбросом версию об угрозах изнасиловать Шамсутдинова 25 октября в воинской части 54160, расположенной в поселке Горный Читинского района, рядовой Рамиль Шамсутдинов застрелил восемь человек, в том числе двоих офицеров, еще двое получили ранения.

Авто Россияне купили новых автомобилей на 1,8 трлн рублей По оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 9 месяцев 2019 года на покупку новых легковых автомобилей россияне потратили 1 трлн 819 млрд рублей.

Авто Volkswagen начал серийное производство электрокара ID.3 На предприятии Volkswagen, расположенном в городе Цвиккау, запустили серийное производство электромобиля ID.3. Новинка базируется на платформе MEB.

Шоу-бизнес Катрин Денев перенесла ишемический инсульт Французская актриса Катрин Денев перенесла ишемический инсульт. Об этом сообщили Agence France Presse ее родственники.