Экономика
KM.ruАналитики ЦБ назвали годовой предел роста ВВП России
По прогнозам аналитиков ЦБ, темпы роста российской экономики составят 0,8–1% по итогам 2019 года. Очищенная от сезонности квартальная динамика ВВП не превысит 0,2% в третьем и четвертом квартале года.
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Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 14:57, Ашберн
Происшествия
Чрезвычайную ситуацию объявили в аэропорту Амстердама
Чрезвычайная ситуация объявлена в среду, 6 ноября, вечером в голландском аэропорту Схипхол.
Lenta.ru 14:45
Футбол
Локомотив — Ювентус 1:2
Аарон Рэмзи на всякий случай добил мяч в сетку Так Кришиану Роналду забил свой первый гол со штрафного в составе "Ювентуса".
Вести.Ru 13:08
Политика
На Украине заявили о готовности к прекращению транзита газа с Россией
Украина имеет план действий на случай прекращения транзита газа из России.
ФАН 04 ноября в 18:54
Общество
МВД готовит меры по отключению сотовой связи в тюрьмах
Как сообщают СМИ, коллегия поручила органам МВД проработать до 30 июля вопрос об установке блокираторов сигнала сотовой связи на территории учреждений уголовно-исполнительной системы.
Российская газета 02:20
Политика
Захарова сообщила, что встречу с Deutsche Welle задокументировали
Московский представитель офиса Deutsche Welle встречался с руководителем пресс-центра МИД России, встреча задокументирована.
News.ru 09:55
Авто
Skoda показала салон новой Octavia
Компания Skoda опубликовала первые тизерные изображения салона Octavia четвертого поколения.
AutoNews 03:47
Происшествия
Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО
Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.
Радио Комсомольская правда 03:27
Гаджеты
Xiaomi презентовала первые умные часы Mi Watch
Китайская компания Xiaomi сегодня презентовала свои первые умные часы, которые называются Mi Watch.
Вечерний курьер вчера в 09:55
Шоу-бизнес
Ольга Бузова впервые заговорила о домашнем насилии
Ольга Бузова впервые заговорила о домашнем насилии Телеведущая Ольга Бузова затронула тяжелую тему.
Экспресс газета 02:03
Культура
Радикалы попытались сорвать премьеру спектакля по Сорокину
Радикалы пытались сорвать премьеру спектакля «Норма» по одноименному роману Владимира Сорокина в театре на Малой Бронной.
Lenta.ru 13:49
Происшествия
Российский паром сел на мель около Стокгольма
РИА Новости 13:57
Шоу-бизнес
У дочери телеведущей Гузеевой обнаружили опухоль
Дочь ведущей Первого канала Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова рассказала, что врачи снова диагностировали у нее опухоль.
Lenta.ru 12:27
Общество
Либертарианца Светова вызвали на допрос в СКР
Член Либертарианской партии, блогер Михаил Светов сообщил Daily Storm, что его вызвали на допрос в Следственный комитет.
Daily Storm 05:11
Политика
Против Кличко возбудили уголовное дело о госизмене и хищении средств
Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело против мэра Киева Виталия Кличко и двух его заместителей о возможной государственной измене и хищении государственных средств во время застройки Киева.
Газета.Ru 06:02
Здоровье
Врачи-диетологи рассказали, кому противопоказана хурма
Как заявила изданию "Вечерняя Москва" диетолог и фитотерапевт Анжелика Дюваль, хурма противопоказана больным с камнеобразованием в почках, так как она обладает мочегонным эффектом.
Российская газета 08:28
Армия и оружие
Армия Сирии заняла нефтяное месторождение на северо-востоке страны
ГЛАС.RU вчера в 14:16
Экономика
Занять у Путиной. Кто зарабатывает на тонущих в долгах россиянах
Долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года, сообщил на прошлой неделе Центральный банк.
Собеседник вчера в 17:05
Космос
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин вновь прибудет в Омск
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в соответствии с производственными планами Госкорпорации «Роскосмос» на омском заводе «Полет» разворачивается и в 2023 году будет запущено серийное производство ракет семейства «Ангара».
ФедералПресс вчера в 01:35
Футбол
Роналду не пожал руку Сарри после замены
Sports.ru 14:47
Происшествия
Жену «киборга» , воевавшую на Донбассе, арестовали в день суда над мужем
На Украине арестовали жену «киборга» Владислава Геращенко Ирину. Женщина и сама «героический» персонаж, которая воевала под позывным «Пума».
Новостной фронт 07:02
Происшествия
Нападение на погранзаставу в Таджикистане совершило ИГ
Погибшие 15 боевиков, которые совершили нападение на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе, были членами террористической организации "Исламское государство" (ИГ - запрещена в РФ и ряде стран), еще пятеро взяты в плен.
Газета.Ru 02:50
Политика
Немецкие инвесторы хотят защитить «Северный поток-2»
Издание Bild сообщает, что депутатская группа, входящая в правящую коалицию Германии, разработала поправки к местному законодательному акту, которые позволят вывести проект "Северный поток-2" из-под действия директивы.
Вести.Ru 11:34
Политика
В «Википедии» отреагировали на идею Путина об электронной энциклопедии
5 ноября Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по русскому языку предложил заменить «Википедию» новой Большой российской энциклопедией в электронном виде.
Rambler News Service вчера в 12:25
Общество
Минобороны назвало вбросом версию об угрозах изнасиловать Шамсутдинова
25 октября в воинской части 54160, расположенной в поселке Горный Читинского района, рядовой Рамиль Шамсутдинов застрелил восемь человек, в том числе двоих офицеров, еще двое получили ранения.
РБК 10:08
Авто
Россияне купили новых автомобилей на 1,8 трлн рублей
По оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 9 месяцев 2019 года на покупку новых легковых автомобилей россияне потратили 1 трлн 819 млрд рублей.
Автостат 00:01
Авто
Volkswagen начал серийное производство электрокара ID.3
На предприятии Volkswagen, расположенном в городе Цвиккау, запустили серийное производство электромобиля ID.3. Новинка базируется на платформе MEB.
Тарантас Ньюс вчера в 02:48
Шоу-бизнес
Катрин Денев перенесла ишемический инсульт
Французская актриса Катрин Денев перенесла ишемический инсульт. Об этом сообщили Agence France Presse ее родственники.
ТАСС 10:40
Здоровье
Онкологи назвали основные симптомы рака печени
Специалисты центра Исследования рака Великобритании рассказали, что слишком быстрое насыщение во время еды может указывать на развитие рака печени.
Известия 14:46