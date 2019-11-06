Экономика

KM.ruKM.ruАналитики ЦБ назвали годовой предел роста ВВП России

По прогнозам аналитиков ЦБ, темпы роста российской экономики составят 0,8–1% по итогам 2019 года. Очищенная от сезонности квартальная динамика ВВП не превысит 0,2% в третьем и четвертом квартале года.
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Экономическая активность не поддается уговорам чиновников

Коммерсантъвчера в 14:34

ЦБ счёл расходы бюджета фактором роста спроса в экономике РФ

News.ruвчера в 08:28

Центробанк прогнозирует рост цен на продукты в России

REGNUMвчера в 11:00

Аналитики ЦБ назвали предел роста ВВП России по итогам 2019 года

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Прибавка будет

Российская газетавчера в 11:05

ЦБ: расходы бюджета будут способствовать росту спроса в экономике РФ в ближайшие кварталы

ТАССвчера в 06:56

Рост ВВП РФ в 2019 году может составить 0,8-1,0%

Финмаркетвчера в 07:23
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Здоровье

Врачи-диетологи рассказали, кому противопоказана хурма

Как заявила изданию "Вечерняя Москва" диетолог и фитотерапевт Анжелика Дюваль, хурма противопоказана больным с камнеобразованием в почках, так как она обладает мочегонным эффектом.
Российская газета вчера в 08:28
Шоу-бизнес

«Афродита!» Екатерина Климова в воздушном платье устроила фотосессию в воде

Артистка устроила, например, фотосессию в воде, надев воздушное розовое платье.
Пятый канал вчера в 13:09
Происшествия

Нападение на погранзаставу в Таджикистане совершило ИГ

Погибшие 15 боевиков, которые совершили нападение на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе, были членами террористической организации "Исламское государство" (ИГ - запрещена в РФ и ряде стран), еще пятеро взяты в плен.
Газета.Ru вчера в 02:50
Происшествия

Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО

Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.
Радио Комсомольская правда вчера в 03:27
Армия и оружие

Американский истребитель F-16 в Японии в полете выронил учебную ракету

Известия вчера в 23:53
Происшествия

СК назвал версию покушения на адвоката в Кемерово

РБК 00:15
Культура

Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Виталий Жигалин

Радио Sputnik вчера в 04:44
Общество

В Москве проходит репетиция марша в честь годовщины Парада 1941 года

На Красной площади проходит репетиция марша в честь 78-й годовщины Парада, прошедшего в Москве 7 ноября 1941 года.
Российская газета 05 ноября в 02:35
Наука

Первый новый штамм ВИЧ обнаружили впервые за почти 20 лет

Ученые Университета Миссури совместно с коллегами из лаборатории Эбботт в ходе исследований обнаружили первый новый штамм ВИЧ.
Газета.Ru вчера в 21:55
Общество

Росстат назвал регионы РФ с самыми высокими зарплатами учителей

Средняя зарплата учителя в России составляет 40 тысяч рублей в месяц, при этом самую большую зарплату получают педагоги в школах Чукотки – более 99 тысяч рублей.
Экономика сегодня вчера в 04:46
Наука

Изучено влияние бессонных ночей на префронтальную кору

Выяснилось, что повышенная тревожность после бессонной ночи сопровождается снижением активности медиальной префронтальной коры и ослаблением связи между ней и отделами мозга.
Goroday.ru вчера в 01:11
Общество

Андрей Малахов назвал свою зарплату на «Первом канале»

РБК вчера в 09:48
Кино

Сериал «Диверсант» продлен на третий сезон

Телесериал "Диверсант" продлен на третий сезон через 12 лет после завершения второго. Премьера новой части запланирована на 2020 год.
Piter.tv 05 ноября в 10:42
Общество

Мэр сицилийского города начал бесплатно раздавать дома

Российская газета вчера в 21:37
Происшествия

В России задержаны 16 человек по делу о кредитном мошенничестве

По делу о мошенничестве с кредитами в нескольких областях России в качестве подозреваемых задержаны 16 человек.
RT на русском вчера в 22:32
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве главы Центра «Э» по Ингушетии

Предполагаемый убийца главы Центра «Э» по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева задержан в Москве.
URA.Ru вчера в 11:29
Общество

Ветхие дома предложили ремонтировать за счет граждан

Изношенные более, чем на 70%, но пока не признанные аварийными дома, предложили ремонтировать за счет жильцов.
BFM.ru вчера в 23:10
Общество

Названа самая закредитованная группа россиян

Россияне со средними доходами наиболее часто берут кредиты, согласно исследованию холдинга «Ромир».
RT на русском вчера в 20:18
Спорт

Глазырина примет участие в отборе на Кубок мира

Российские биатлонистки Екатерина Глазырина и Ирина Старых примут участие в отборе для сборную России на декабрьские этапы Кубка мира.
Нева Спорт 05 ноября в 08:45
Армия и оружие

Сирия захватила израильскую секретную ракету ПВО

BFM.ru вчера в 21:03
Происшествия

В Челябинской области забеременели сразу три воспитанницы детдома

Известия вчера в 08:14
Армия и оружие

В России нашли способ уничтожить сразу все авианосцы США

Нанести непоправимый ущерб сразу всему американскому авианосному флоту мог бы удар по верфи в Ньюпорт-Ньюсе (Вирджиния), которая единственная в США способна строить и ремонтировать атомные авианосцы, пишет в «Военно-промышленном курьере» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
Lenta.ru вчера в 16:06
Политика

В МИД пообещали ответить на выход США из Договора по открытому небу

Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, указала, что пока никаких официальных заявлений в отношении выхода США из Договора по открытому небу не сделано, при этом она отметила, что Москва считает соглашение важным инструментом обеспечения европейской безопасности.
РИА Новости вчера в 16:41
Здоровье

Роструд: среди медиков наиболее востребованы педиатры и терапевты

Российским работодателям среди медиков наиболее необходимы педиатры и терапевты, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роструда.
ТагилСити.ру вчера в 04:56
Экономика

Радий Хабиров: зарплаты бюджетников в 2020 году станут выше

Зарплаты бюджетников в следующем году станут выше. Об этом на своей странице в соцсетях заявил Радий Хабиров.
ГТРК Башкортостан вчера в 11:33
Политика

Олег Ляшко подрался с депутатом Рады

РИА Новости вчера в 16:11
Армия и оружие

Госдеп США рассказал о добыче нефти в подконтрольных зонах Сирии

Ранее американские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что президент США Дональд Трамп одобрил расширение военной миссии по обеспечению безопасности нефтяных месторождений на востоке Сирии.
BFM.ru 00:17
Политика

Роскосмос отложил сдачу эскизного проекта ракеты на замену «Зениту»

Эскизный проект на космический ракетный комплекс "Союз-5", призванный заменить производимый на Украине "Зенит", будет готов в конце 2020 года, на год позже, чем планировалось, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости вчера в 19:14
Хоккей

«Ак Барс» готовит обмен Ожиганова в СКА на Рукавишникова и Тихонова

Реальное время вчера в 10:04
Технологии

В России решили создать квантовый компьютер за 24 млрд рублей

Проект рассчитан на срок до 2024 года, его финансирование составит 24 млрд рублей.
Forbes вчера в 16:03
Как работают Яндекс.Новости?
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