Экономика
KM.ruАналитики ЦБ назвали годовой предел роста ВВП России
По прогнозам аналитиков ЦБ, темпы роста российской экономики составят 0,8–1% по итогам 2019 года. Очищенная от сезонности квартальная динамика ВВП не превысит 0,2% в третьем и четвертом квартале года.
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Футбол
Рэмси извинился перед Роналду за отобранный гол
Полузащитник туринского "Ювентуса" Аарон Рэмзи высказался о своем голе, который он оформил в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов с московским "Локомотивом".
Газета.Ru 16:36
Происшествия
Полиция отпустила подозреваемого в убийстве главы центра «Э» Ингушетии
Сотрудники полиции в ходе проверки не обнаружили подтверждения причастности задержанного мужчины к убийству начальника Центра "Э" МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru 13:16
Происшествия
Sky: в Англии 57 человек пострадали из-за утечки химического вещества
По меньшей мере 57 человек пострадали в британском графстве Кент из-за утечки химического вещества.
ТАСС 13:15
Происшествия
В Киеве взорвали Mercedes: один человек погиб
Неизвестный установил взрывное устройство на автомобиле марки Mercedes в Киеве и привел его в действие. В результате ЧП один человек погиб.
Мойка78 17:54
Политика
В ООН одобрили проект резолюции РФ по контролю над вооружениями
Первый комитет Генеральной Ассамблеи ООН на заседании в пятницу поддержал предложенный Россией проект резолюции об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению.
Российская газета 18:06
Футбол
«Реал» разгромил «Галатасарай» в матче Лиги чемпионов
Мадридский «Реал» одержал крупную победу в матче группового этапа Лиги чемпионов.
RT на русском 16:53
Общество
Ученые предупредили о чрезвычайной климатической ситуации во всем мире
Более 11 тыс. климатологов из 153 стран подписали открытое письмо, в котором призвали ООН и власти всех государств объявить климатическое чрезвычайное положение.
ТАСС Наука вчера в 10:56
Культура
Танец рязанских студентов по «Игре престолов» выложили в сеть
Выступление подготовили студенты факультета русской филологии и национальной культуры. Всего в конкурсе участвовали 10 факультетов.
62инфо вчера в 05:47
Кино
Фильм «Доктор Сон» стартует на уровне нового «Терминатора»
Домашние стартовые кассовые сборы фантастического триллера "Доктор Сон", являющегося сиквелом знаменитой экранизации произведения Стивена Кинга "Сияние", могут оказаться больше, чем у боевика "Терминатор: Темные судьбы".
Kinonews.ru 16:03
Игры
Видеоигра Red Dead Redemption 2 вышла в ПК-версии
Хит от американской компании Rockstar Games — приключенческий вестерн и боевик Red Dead Redemption 2 стал доступен для пользователей персональных компьютеров.
NewInform вчера в 13:53
Здоровье
Белоруссия запретила ввоз птицы, овец и коз из ряда регионов России
С 7 ноября ограничен ввоз живой птицы, яиц, а также продуктов их переработки, мяса птицы, пуха и пера и другой продукции.
Красная весна 12:19
Футбол
«Ман Сити» удержал ничью с «Аталантой», доигрывая матч без вратарей
В матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов итальянская "Аталанта" сыграла дома с "Манчестер Сити".
Газета.Ru 17:23
Технологии
Ученые смогли взломать iPhone и умные колонки с помощью лазера
The GEEK вчера в 04:11
Футбол
Анчелотти может уйти из «Наполи» из-за конфликта с Де Лаурентисом
По информации журналиста Танкреди Палмери, футболисты «Наполи» отказались ехать на клубную базу после матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зальцбургом» (1:1). Де Лаурентис после матча пообещал закрыть футболистов на базе на пять дней.
Бомбардир.ру 07:55
Происшествия
Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой
В Новосибирской области, как ранее в среду писали «Известия», второклассницу унизили во время классного чаепития из-за того, что мать девочки не сдала деньги на нужды класса.
Известия 08:43
Общество
Катрин Денев перенесла ишемический инсульт
Французская актриса Катрин Денев перенесла ишемический инсульт. Об этом сообщили Agence France Presse ее родственники.
ТАСС 10:40
Кино
Колин Фаррелл может сыграть Пингвина в новом «Бэтмене»
Ирландский актёр Колин Фаррелл может исполнить роль антигероя Пингвина в фильме «Бэтмен».
News.ru 03:39
Энергетика
«Нафтогаз» назвал условие снижения суммы иска к «Газпрому»
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев еще в январе заявлял, что компания готова пересмотреть иск к "Газпрому" о пересмотре тарифа на транзит почти на 12 миллиардов долларов в случае заключения нового долгосрочного контракта.
РИА Новости вчера в 07:18
Футбол
Александр Медведев считает, что для «Зенита» ничего не потеряно
Генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев прокомментировал поражение петербуржцев от «Лейпцига» (0:2) в матче группового этапа Лиги чемпионов на «Газпром Арене».
Петербургский дневник 07:08
Происшествия
Из-за ошибки пилота в аэропорту Амстердама объявили тревогу
Объявленная в аэропорту Амстердама "Схипхол" тревога не окончилась, к счастью, ничем.
Российская газета 15:27
Шоу-бизнес
У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль
В последнее время здоровье не беспокоило Бухарову, но недавно она прошла медобследование, в рамках которого узнала, что опухоль снова вернулась.
Bimru.ru 07:26
Происшествия
Рядовой Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев
В своих показаниях следователям обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов заявил, что взяться за оружие его вынудила угроза изнасилования.
РБК 05:03
Футбол
«Црвена Звезда» — «Тоттенхэм» — 0:4, Сон Хын Мин вышел и сделал дубль
Сегодня Сон Хын Мин вышел в стартовом составе «Тоттенхэма» на гостевой матч 4-го тура Лиги чемпионов с «Црвеной Звездой» и стал одним из героев игры.
Чемпионат 17:20
Общество
Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян
Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости 10:28
Экономика
Банки отказываются принимать маткапитал как взнос по ипотеке
АБН 04 ноября в 23:11
Авто
Самую дорогую Chevrolet Niva продают в России
В Тюмени выставили на продажу уникальную Chevrolet Niva. За внедорожник, переделанный в огромный рамный вездеход, просят 1,2 млн рублей.
Автоновости дня 07:22
Кино
Сериал «Диверсант» продлен на третий сезон
Телесериал "Диверсант" продлен на третий сезон через 12 лет после завершения второго. Премьера новой части запланирована на 2020 год.
Piter.tv вчера в 10:42
Армия и оружие
В США сообщили, кто добывает сирийскую нефть в подконтрольной им зоне
Добыча нефти на подконтрольной Соединённым Штатам территории Сирии ведётся местными властями, заявили 6 ноября журналистам в Госдепартаменте США.
REGNUM 18:20