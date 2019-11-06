Экономика

KM.ruKM.ruАналитики ЦБ назвали годовой предел роста ВВП России

По прогнозам аналитиков ЦБ, темпы роста российской экономики составят 0,8–1% по итогам 2019 года. Очищенная от сезонности квартальная динамика ВВП не превысит 0,2% в третьем и четвертом квартале года.
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Экономическая активность не поддается уговорам чиновников

Коммерсантъ14:34

Рост ВВП РФ в 2019 году может составить 0,8-1,0%

Финмаркет07:23

Центробанк прогнозирует рост цен на продукты в России

REGNUM11:00

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News.ru08:28

ЦБ: расходы бюджета будут способствовать росту спроса в экономике РФ в ближайшие кварталы

ТАСС06:56

Прибавка будет

Российская газета11:05
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Во всех военных округах России появятся социологические центры, которые будут следить за настроением и поведением солдат и офицеров.
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Чемпион Украины "Шахтер" смог избежать поражения в матче Лиги чемпионов с загребским "Динамо" – 3:3. Горняки избежали поражения благодаря пенальти, заработанному на седьмой добавленной арбитром минуте.
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RT на русском 20:18
Происшествия

Появились кадры с места атаки боевиков на погранзаставу в Таджикистане

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Азербайджан вручил послу России ноту протеста

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ТАСС 09:31
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Газета.Ru 18:53
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По сообщению главы Башкирии Радия Хабирова, в 2020 году бюджетникам направят на 1,6 млрд рублей больше на зарплату, чем в текущем году.
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Член Либертаринской партии России (ЛПР) Михаил Светов в своем твиттере сообщил, что к нему пришли с обыском сотрудники правоохранительных органов.
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На экс-мэра Владивостока завели новое уголовное дело

Осужденный за коррупцию экс-мэр Владивостока Пушкарев стал фигурантом нового уголовного дела.
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Меркель рассказала о своих планах на пенсию в ГДР

Канцлер ФРГ Ангел Меркель уехала бы в Америку после выхода на пенсию в 60 лет - если бы не рухнула Берлинская стена.
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