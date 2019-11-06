Экономика
KM.ruАналитики ЦБ назвали годовой предел роста ВВП России
По прогнозам аналитиков ЦБ, темпы роста российской экономики составят 0,8–1% по итогам 2019 года. Очищенная от сезонности квартальная динамика ВВП не превысит 0,2% в третьем и четвертом квартале года.
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Экономика
Эксперты рассказали, как изменились цены на отели в Турции
Высокий сезон в Турции становится длиннее, о чем свидетельствует растущая в сентябре заполняемость отелей и стоимость номеров, сообщает АТОР.
Шоу-бизнес
Жена 70-летнего Ричарда Гира забеременела через 9 месяцев после родов
Разменявший седьмой десяток лет актёр Ричард Гир готовится в третий раз стать отцом.
Шоу-бизнес
51-летняя Екатерина Стриженова похудела на 12 килограммов
Пользователи отмечают, что помолодевшая звезда выглядит потрясающе, и одаривают телеведущую комплиментами.
Кино
Съемки третьей части «Фантастических тварей» вновь перенесли
По сюжету нового фильма герои окажутся в Рио-де-Жанейро. Съемки третьей части "Фантастических тварей" вновь перенесли.
Общество
Ветхие дома хотят ремонтировать за счет граждан
Ветхое жилье с износом более 70% хотят добавить в региональные программы капремонта. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Минстрой.
Происшествия
В России задержано 16 человек по делу о кредитном мошенничестве
По делу о мошенничестве с кредитами в нескольких областях России в качестве подозреваемых задержаны 16 человек.
Армия и оружие
В России командиров армии смогут увольнять за плохое настроение солдат
Во всех военных округах России появятся социологические центры, которые будут следить за настроением и поведением солдат и офицеров.
Общество
Минобороны РФ: версия об угрозах изнасиловать Шамсутдинова — вброс
Министерство обороны Российской Федерации назвало «абсолютной ложью» публикацию издания Baza и его телеграм-канала о том, что расстрелявший своих сослуживцев в Забайкальском крае рядовой срочной службы Рамиль Шамсутдинов якобы объяснил свои действия угрозой изнасилования.
Шоу-бизнес
Бузова откровенно рассказала о пережитом домашнем насилии
Певица Ольга Бузова шокировала поклонников новым признанием — она пережила опыт домашнего насилия.
Футбол
Вратарь «Шахтер» заработал пенальти в ворота соперника
Чемпион Украины "Шахтер" смог избежать поражения в матче Лиги чемпионов с загребским "Динамо" – 3:3. Горняки избежали поражения благодаря пенальти, заработанному на седьмой добавленной арбитром минуте.
Общество
Названа самая закредитованная группа россиян
Россияне со средними доходами наиболее часто берут кредиты, согласно исследованию холдинга «Ромир».
Политика
Экс-депутат Рады Ляшко напал на представителя Зеленского в аэропорту
Бывший депутат Верховной рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко напал в аэропорту Борисполь на представителя президента страны Владимира Зеленского в правительстве страны, действующего народного избранника Андрея Геруса.
Общество
Почти каждый второй россиянин высказался за возвращение смертной казни
По данным опроса, за сохранение моратория на смертную казнь, который действует в РФ, выступили 21% россиян, доля сторонников полной отмены казни составила 19% - за это высказались более трети опрошенных молодых людей в возрасте 19-24 лет.
Политика
Азербайджан вручил послу России ноту протеста
Послу России в Азербайджане Михаилу Бочарникову в МИД республики вручена нота протеста в связи с поездкой в Москву представителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), которые, как утверждает азербайджанское внешнеполитическое ведомство, провели встречи "с рядом российских экспертов и сотрудников академических центров".
Политика
Путин проведёт встречу с Токаевым в Омске
Президент России Владимир Путин проведёт встречу с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Омске на XVI Форуме межрегионального сотрудничества двух стран.
Экономика
Радий Хабиров пообещал поднять зарплаты в Башкирии
По сообщению главы Башкирии Радия Хабирова, в 2020 году бюджетникам направят на 1,6 млрд рублей больше на зарплату, чем в текущем году.
Культура
Скончался актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Виталий Жигалин
Политика
Россия ответит на возможный выход США из Договора по открытому небу
Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, указала, что пока никаких официальных заявлений в отношении выхода США из Договора по открытому небу сделано не было, при этом она отметила, что Москва считает соглашение важным инструментом обеспечения европейской безопасности.
Общество
В России собрались отменить штрафы за превышение средней скорости
Комитет Госдумы по госстроительству поддержал законопроект об отмене штрафов за превышение средней скорости движения, которая рассчитывается по данным с нескольких камер по времени и координатам.
Хоккей
«Рейнджерс» обыграли «Детройт», Бучневич и Панарин набрали четыре очка
Хозяева победили во встрече со счетом 5:1. В составе «Рейнджерс» Артемий Панарин забил гол и сделал результативную передачу.
Происшествия
Российский паром сел на мель около Стокгольма
Общество
К либертарианцу Михаилу Светову пришли с обыском
Член Либертаринской партии России (ЛПР) Михаил Светов в своем твиттере сообщил, что к нему пришли с обыском сотрудники правоохранительных органов.
Происшествия
На экс-мэра Владивостока завели новое уголовное дело
Осужденный за коррупцию экс-мэр Владивостока Пушкарев стал фигурантом нового уголовного дела.
Общество
Меркель рассказала о своих планах на пенсию в ГДР
Канцлер ФРГ Ангел Меркель уехала бы в Америку после выхода на пенсию в 60 лет - если бы не рухнула Берлинская стена.
Политика
Сербия отказалась от покупки С-400
Шоу-бизнес
Эминем заявил, что на месте Криса Брауна тоже избил бы Рианну
Рианна и Крис Браун начали встречаться в 2008 году и расстались после пяти лет отношений, когда поп-дива обнародовала в сети фото побоев.
Шоу-бизнес
Наташа Королева рассказала о потере ребенка
Певица Наташа Королева (настоящее имя - Наталия Порывай) в эфире YouTube-шоу "Эмпатия Манучи" Вячеслава Манучарова рассказала, как она потеряла ребенка из-за публикации откровенных фотографий и общественной травли.
Политика
Экс-глава МИД Украины Климкин заявил, что швырял документы в Лаврова
Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-глава МИД Украины Климкин призвал строить на Украине государство назло всем недоброжелателям, имея в виду в том числе Путина и Трампа.