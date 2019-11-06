с чего всё началось

Оценки квартальных темпов роста экономики России предполагают, что по итогам 2019 года рост ВВП страны будет находиться в интервале 0,8–1%, говорится в октябрьском бюллетене «О чем говорят тренды», подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ (.pdf).

Аналитики ЦБ назвали предел роста ВВП России по итогам 2019 года

Происшествия В полиции Кемерова подтвердили задержание стрелявшего в адвоката В полиции Кемерова подтвердили задержание мужчины, стрелявшего в соучредителя крупной коллегии адвокатов "Регионсервис" Алексея Учителя.

Общество Кипр намерен лишить девять россиян «золотых паспортов» Министр внутренних дел Кипра Константинос Петридис сообщил, что кипрские власти планируют лишить гражданства 26 человек, которые получили «золотые паспорта» за инвестирование в экономику страны.

Политика НАБУ возбудило дело о госизмене против Кличко Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство в отношении председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко и двух его заместителей по факту возможной государственной измены и хищения бюджетных средств.

Общество Опубликовано первое изображение сверхтяжелого транспортника «Слон» Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского (ЦАГИ) опубликовал изображение аэромодели большегрузного транспортного самолета "Слон".

Политика Украина вводит эмбарго на ввоз списанных вагонов из России Кабинет министров Украины запретил ввоз устаревшего подвижного состава из России с 20 ноября 2019 года.

Происшествия В Адыгее суд арестовал подозреваемого в убийстве 16-летней школьницы Следствием установлено, что 24 мая подозреваемый убил 16-летнюю школьницу на берегу реки Белой в Майкопе.

Общество МВД заглушит сотовую связь в тюрьмах В ведомстве полагают, что установка "блокираторов" поможет снизить число преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий, в частности позволит бороться с дистанционным мошенничеством.

Здоровье Первые симптомы рака печени назвали врачи Врачи перечислили первые симптомы, на которые жалуются пациенты с раком печени, об этом проинформировали медицинские специалисты сотрудники центра Исследования рака (Великобритания).

Армия и оружие Посадку Су-33 на «Адмирала Кузнецова» показали на видео «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) представила видео первой в истории посадки тяжелого палубного истребителя Су-27К (Су-33) на авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», состоявшейся в ноябре 1989 года.

Политика Зеленский шокирован результатами работы танкового завода в Харькове Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он находится в шоковом состоянии от результатов работы харьковского танкового завода имени В. А. Малышева.

Происшествия Росавиация может ограничить деятельность Azur Air Официальный представитель Росавиации сообщил, что "в случае неустранения в срок до 22 ноября 2019 [года] несоответствий и замечаний, выявленных в результате внеплановой проверки, в деятельность авиакомпании будут введены ограничения".

Футбол Зинченко одним словом описал завершившего карьеру в сборной Ракицкого Хавбек английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко при помощи одного слова описал завершившего карьеру в сборной защитника петербургского "Зенита" Яргослава Ракицкого.

Технологии Microsoft тестирует новые кнопки в Windows 10 Компания Microsoft выпустила для участников программы тестирования Windows Insider очередное обновление Windows 10 20H1.

Футбол ЦСКА прилетел в Венгрию на матч с «Ференцварошем» ЦСКА сыграет с «Ференцварошем» в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

Технологии Microsoft записала фильм на куске стекла Microsoft совместно с кинокомпанией Warner Bros. организовали запись фильм "Супермен" 1978 года на куске стекла размером с подставку для кружки.

Общество Росстат назвал регионы с самыми высокими зарплатами учителей в России В среднем российские учителя получают 40 тыс. руб. в месяц, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на отчет Росстата по итогам января—сентября 2019 года.

Политика В Госдуму внесут проект об упрощенном получении гражданства Российское правительство внесет в Госдуму проект закона об упрощённом получении гражданства РФ.

Армия и оружие Советский комплекс «Метис» уничтожил Т-155 Firtina Сирийн Курдууд Туркын артиллерийн өөрөө явагч T-155 Fırtına суурийг Зөвлөлтийн танк эсэргүүцэгч "Метис" - ээр цамхагийг нь салтал буудаж.2001 оноос Туркууд Ө. Солонгосын K9 Thunder-г бага зэрэг өөрчлөөд лицензээр үйлдвэрлэх болсон. pic.twitter.com / piED2rk8wy — Batsaikhan B (@ BatsaikhanBSU) November 3, 2019 Т-55 представляет собой самую массовую артустановку в турецких войсках.