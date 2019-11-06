Экономика
РБКАналитики ЦБ назвали предел роста ВВП России по итогам 2019 года
Оценки квартальных темпов роста экономики России предполагают, что по итогам 2019 года рост ВВП страны будет находиться в интервале 0,8–1%, говорится в октябрьском бюллетене «О чем говорят тренды», подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ (.pdf).
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Происшествия
В полиции Кемерова подтвердили задержание стрелявшего в адвоката
В полиции Кемерова подтвердили задержание мужчины, стрелявшего в соучредителя крупной коллегии адвокатов "Регионсервис" Алексея Учителя.
ТАСС 09:52
Общество
Кипр намерен лишить девять россиян «золотых паспортов»
Министр внутренних дел Кипра Константинос Петридис сообщил, что кипрские власти планируют лишить гражданства 26 человек, которые получили «золотые паспорта» за инвестирование в экономику страны.
RT на русском 10:38
Политика
НАБУ возбудило дело о госизмене против Кличко
Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство в отношении председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко и двух его заместителей по факту возможной государственной измены и хищения бюджетных средств.
RT на русском 05:54
Культура
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Виталий Жигалин
Радио Sputnik 04:44
Общество
Опубликовано первое изображение сверхтяжелого транспортника «Слон»
Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского (ЦАГИ) опубликовал изображение аэромодели большегрузного транспортного самолета "Слон".
РИА Новости 07:22
Политика
Украина вводит эмбарго на ввоз списанных вагонов из России
Кабинет министров Украины запретил ввоз устаревшего подвижного состава из России с 20 ноября 2019 года.
RT на русском 08:26
Происшествия
В Адыгее суд арестовал подозреваемого в убийстве 16-летней школьницы
Следствием установлено, что 24 мая подозреваемый убил 16-летнюю школьницу на берегу реки Белой в Майкопе.
Кубань 24 05:36
Общество
МВД заглушит сотовую связь в тюрьмах
В ведомстве полагают, что установка "блокираторов" поможет снизить число преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий, в частности позволит бороться с дистанционным мошенничеством.
Газета.Ru 00:33
Политика
Путин раскрыл задачи уникального оружия России
Газета.Ru 09:48
Здоровье
Первые симптомы рака печени назвали врачи
Врачи перечислили первые симптомы, на которые жалуются пациенты с раком печени, об этом проинформировали медицинские специалисты сотрудники центра Исследования рака (Великобритания).
Ugpressa.ru вчера в 11:54
Армия и оружие
Посадку Су-33 на «Адмирала Кузнецова» показали на видео
«Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) представила видео первой в истории посадки тяжелого палубного истребителя Су-27К (Су-33) на авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», состоявшейся в ноябре 1989 года.
Lenta.ru 10:11
Политика
Зеленский шокирован результатами работы танкового завода в Харькове
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он находится в шоковом состоянии от результатов работы харьковского танкового завода имени В. А. Малышева.
REGNUM 07:48
Происшествия
Росавиация может ограничить деятельность Azur Air
Официальный представитель Росавиации сообщил, что "в случае неустранения в срок до 22 ноября 2019 [года] несоответствий и замечаний, выявленных в результате внеплановой проверки, в деятельность авиакомпании будут введены ограничения".
ТАСС 09:50
Технологии
Ученые смогли взломать iPhone и умные колонки с помощью лазера
The GEEK вчера в 04:11
Футбол
Зинченко одним словом описал завершившего карьеру в сборной Ракицкого
Хавбек английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко при помощи одного слова описал завершившего карьеру в сборной защитника петербургского "Зенита" Яргослава Ракицкого.
Газета.Ru 04:53
Технологии
Microsoft тестирует новые кнопки в Windows 10
Компания Microsoft выпустила для участников программы тестирования Windows Insider очередное обновление Windows 10 20H1.
iXBT.com 10:21
Футбол
ЦСКА прилетел в Венгрию на матч с «Ференцварошем»
ЦСКА сыграет с «Ференцварошем» в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.
Sportbox.RU 07:21
Технологии
Microsoft записала фильм на куске стекла
Microsoft совместно с кинокомпанией Warner Bros. организовали запись фильм "Супермен" 1978 года на куске стекла размером с подставку для кружки.
Вести.Хайтек 03:45
Общество
Росстат назвал регионы с самыми высокими зарплатами учителей в России
В среднем российские учителя получают 40 тыс. руб. в месяц, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на отчет Росстата по итогам января—сентября 2019 года.
Коммерсантъ 02:21
Политика
В Госдуму внесут проект об упрощенном получении гражданства
Российское правительство внесет в Госдуму проект закона об упрощённом получении гражданства РФ.
Московский Комсомолец 10:21
Происшествия
К активисту «Либертарианской партии» Михаилу Светову пришли с обыском
В Москве к активисту "Либертарианской партии" Михаилу Светову пришли с обыском.
Газета.Ru 09:58
Армия и оружие
Советский комплекс «Метис» уничтожил Т-155 Firtina
Сирийн Курдууд Туркын артиллерийн өөрөө явагч T-155 Fırtına суурийг Зөвлөлтийн танк эсэргүүцэгч "Метис" - ээр цамхагийг нь салтал буудаж.2001 оноос Туркууд Ө. Солонгосын K9 Thunder-г бага зэрэг өөрчлөөд лицензээр үйлдвэрлэх болсон. pic.twitter.com / piED2rk8wy — Batsaikhan B (@ BatsaikhanBSU) November 3, 2019 Т-55 представляет собой самую массовую артустановку в турецких войсках.
ГЛАС.RU вчера в 08:54
Футбол
Красная карточка Сон Хын Мина за фол на Гомеше отменена
Футбольная ассоциация Англии (FA) отменила красную карточку нападающего «Тоттенхэма» Сон Хын Мина.
Sports.ru вчера в 12:18
Происшествия
В Ярославле уволена воспитатель детсада, где дети избили сверстницу
В Ярославле расторгнут трудовой договор с воспитателем детского сада, где четырехлетние дети избили сверстницу.
Российская газета 06:15
Происшествия
В Нижнем Тагиле должник облил пристава бензином
Российская газета 05:40
Политика
Германия нашла способ уберечь «Северный поток-2» от противников
Правящая коалиция Германии разработала законопроект, который выведет "Северный поток-2" из-под юрисдикции газовой директивы Евросоюза.
Pravda.Ru 09:19